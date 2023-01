Las palabras más raras de la ciencia, explicadas

La mayoría de las veces, los científicos manejan un lenguaje técnico y complejo que quien no forma parte de ese grupo puede no entender. En esta oportunidad, desarrollaremos las palabras más raras de la ciencia para que no quedes fuera de la conversación la próxima vez que estés en presencia de científicos.

Telúrico

Esta palabra tiene origen en el latín tellus, que significa tierra. Es por eso que telúrico hace referencia a todo lo relacionado con la tierra o el suelo. En geología, puede hacer referencia a los movimientos sísmicos o erupciones volcánicas. A la vez, hay planetas que califican como telúricos, como Venus, Mercurio o la Tierra, ya que están formados por elementos compactos con una superficie con un alto número de condensación.

Cepa

De seguro has escuchado esta palabra hasta el hartazgo en épocas de COVID-19 y pandemia, pero ¿sabes de verdad qué significa? Una cepa es una población de microorganismos que descienden de una sola célula y son de una sola especie. Pero también hace referencia a un tronco, tallo o parte de una planta que esté conectada a las raíces.

Bioelectricidad

La bioelectricidad es una parte de la biología que estudia la electricidad que se produce en los seres vivos. Aunque siempre pensamos a la electricidad como algo externo, sucede todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo a través de la apertura de la “compuerta sodio-potasio”. Esto se refiere a que, cuando el organismo debe enviar un mensaje de un punto a otro, los átomos de sodio y potasio se mueven creando una chispa que se extiende a todas las células.

Estas cargas eléctricas están sucediendo siempre, ya que son activadas por pensamientos, acciones, emociones o sentimientos. Muy interesante ¿verdad?

Fungi

La palabra “fungi” viene del latín y significa hongo. Los hongos son microorganismos del tipo eucariota y no pertenecen al reino vegetal o animal, sino que tienen su propio grupo aparte. Pero no pienses solo en los hongos comestibles: el reino fungi está formado por 144,000 especies distintas, entre los que se encuentran los mohos, setas, levadura o la familia de los Penicillum (que producen la penicilina). También, los hongos puedes causar enfermedades como la onicomicosis (hongos en las uñas).

La rama de la ciencia que estudia a los fungi es llamada micología.

Interferón

Un interferón es una de las proteínas que defienden al cuerpo frente a un patógeno como una bacteria, un virus, células de tumores, un parásito, entre otras. Al accionar, éstos impiden que la infección se replique y, a la vez, pueden producir dolor muscular y fiebre, lo que explica por qué nos sentimos mal cuando estamos enfermos: ¡nuestro cuerpo está luchando!

Cloroquina

La cloroquina es un medicamento creado en 1934 por la Corporación Bayer y el alemán Hans Andersag, muy usado durante la Segunda Guerra Mundial. Se originó como una alternativa más económica para tratar el paludismo y hoy también se utiliza para tratar la malaria.