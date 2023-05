Las letras chilenas habitan Coahuila

El próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del golpe militar en Chile, el cual derrocó al gobierno de Salvador Allende e instauró en el poder a Augusto Pinochet, dando inicio al periodo de la dictadura. En el marco de esta conmemoración, la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2023, tiene en Chile a su país invitado de honor.

Con un programa conformado por plumas andinas como Nona Fernández, Alejandro Zambra o Mauricio Durán (integrante del grupo musical Los Bunkers), se busca compartir un discurso de memoria y reflexión alrededor de esta fecha.

Beatriz Sánchez, embajadora de Chile en México, quien impartió la conferencia ‘50 años del golpe de estado en Chile’, comentó en entrevista con El Siglo que el marco de conmemoración se conforma de tres conceptos centrales: democracia, memoria y solidaridad.

“Lo conversábamos, a propósito sobre lo que significa la memoria, sobre todo para generaciones quizá más jóvenes. Lo decía Nona (Fernández) y me sentía muy identificada porque somos como de la misma generación. Ella decía: ‘Yo soy hija de la dictadura’. Yo también. Yo nací en 1970, toda mi memoria de niña y de adolescencia es en dictadura. Y me parece muy interesante recoger experiencias de escritores de esa generación”.

Si bien para algunos fueron infancias felices, la embajadora recalca que en ese periodo también ocurrían situaciones que se explicarían ya de adultos. En su parecer, los chilenos portan hoy en día parte de esa memoria, en suma relacionada con México.

“México fue un lugar de destino del exilio chileno, que si bien no fue tan numeroso sí fue muy influyente, porque llegaron muchos académicos y académicas, llegó un mundo cultural muy importante. Y México, a diferencia de otros países, les hizo un espacio en su mundo, en sus universidades y en su espacio cultural. Me he encontrado con muchos académicos y académicas acá, o políticos, que tuvieron algún formador que fue chileno o chilena”.

Así, este intercambio cultural y político se encuentra atravesado por esta memoria colectiva sobre las dictaduras en América Latina y las utopías rotas que sufrieron otros países como Argentina o Uruguay.

“Creo que también, y me he encontrado mucho con eso, estas memorias de ciertos dolores y ciertos encuentros, también revisitando las memorias, los dolores y encuentros de los propios países. Y creo que ahí hay un intercambio muy interesante entre México y Chile, a propósito de la conmemoración de los 50 años”.

Materia Literaria

La vigésima quinta edición de la FIL Coahuila fue lugar donde se reflexionó en torno a libros como Mapocho (Fondo de Cultura Económica, 2021), de Nona Fernández. Considerada su primera novela, la autora narra la historia de dos voces que acuden al río Mapocho (afluente que cruza a la ciudad de Santiago) para depositar las cenizas de su madre. Es sabido que, durante la dictadura, el río era empleado para lanzar los cuerpos de los ejecutados.

Relato interesante es también Canción para mañana (Planeta, 2022), de Mauricio Durán. Se trata de la biografía del grupo Los Bunkers, pero la dictadura se hace presente gracias al entorno mostrado por el autor y a las crónicas sobre el origen de los primeros éxitos de la banda, los cuales están sumamente relacionados con una memoria heredada.

“Creo que los mismos autores también estaban contentos de venir en esta fecha, lo decía Nona, porque este ejercicio de memoria también tiene que ver con el ejercicio de la escritura”.

Cabe recordar que, apenas en marzo pasado, Chile perdió a Jorge Edwards, Premio Cervantes 1999, quien cita a la dictadura en libros como el Sueño de la historia (Tusquets, 2000), donde tras un largo exilio, el narrador regresa a Chile para indagar en la vida del arquitecto Joaquín Toesca, edificador del Palacio de Moneda (lugar donde se reportó el suicidio de Allende). En ese mismo mes, el poeta Raúl Zurita (quien visitó Torreón en 2011), estuvo en Monterrey para recitar poemas como Canto a su amor desaparecido, en el marco de la feria literaria de la UANL.

Otras publicaciones recientes son La naturaleza del deseo (Alfaguara, 2022), de Carla Guelfenbein y El silencio del mundo (Tusquets, 2023), de Pablo Azócar, cuyas narrativas dan acentos y, de alguna un otra forma, están marcadas por el rastro de la dictadura militar.