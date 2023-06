Las familias también son Drag

Dicen que uno no elige a las familias, y que madre, solo hay una. Sin embargo, hoy en día las familias son diversas, tanto así, que se pueden elegir. Algo que ocurre entre las Drag queens.

En La Laguna, Nico drag es la madre de la casa "House of Bitches":

"El ser madre drag consiste en ayudar a las personas que apenas van empezando en este arte, a expresarte de la mejor manera, y verte de la mejor manera posible, no nada más hacer nuestro trabajo, también es apoyarlos, luchar con ellos mismos para que logren sus sueños, sus metas, y obviamente, el enfoque de mi casa drag, es que todos dejemos un mensaje positivo en esta vida", dijo Nico, quien fuera del drag es maestro de inclusión educativa.

En sus palabras, "el drag es una forma de expresión y la utilizo como un portavoz, esto es algo que te empodera, algo que te da poder, y para mí lo uso para dar un mensaje positivo, y, sobre todo, eliminar todos los estereotipos de belleza".

Sobre como educar a los niños con el tema del drag y la diversidad, agregó que es importante enseñar desde pequeños a aceptar la existencia de las Drag queens y dejar de verlas como un "estereotipo".

A la casa "House of Bitches", también pertenece Adrián Lira, consultor de belleza y maquillista, quien también da vida al personaje de Brandi Ross, el cual "está inspirado en las mujeres afro-mexicanas, todos los estereotipos son en pieles muy blancas, mi estereotipo es romperlo y que también las pieles morenas o bronceadas, pues tienen también un lugar en el drag y en todos lados".

(VERÓNICA RIVERA / EL SIGLO DE TORREÓN)

Otra integrante de esta familia es Histeria, interpretada por Javier Torres, quien durante el día es psicólogo y maestro.

En su definición, el drag es: "hacer arte, es expresar lo que tú sientes".

"A través del drag puedo expresar mis sentimientos, puedo dar un mensaje a la comunidad, a las personas en general y básicamente es hacer lo que yo desee".

Agregó que, para la aceptación al drag en La Laguna, "se deben quitar muchos prejuicios y tabúes, y exponer más el drag. Sí habemos muchas dragas, pero siento que son muy pocos los eventos que se hacen para poder exponer este arte que es el drag".

Sobre la discriminación hacia el drag, señaló que existe: "tanto de las personas heterosexuales, como de las personas que están dentro de la comunidad".

Cuenta que él mismo ha sido discriminado: "Sí he recibido discriminación, en una ocasión cuando iba a un show, el transporte no me quiso subir porque iba vestida".

Por último, Abril Lira, es una mujer trans que interpreta al personaje de Rose, quien dijo que la persona detrás de Nico, es su primo, por lo que fue quien le ayudó a iniciar en el drag. Además, señaló que fue el drag lo que le ayudó a encontrarse como una mujer.

"Hubo un concurso muy famoso aquí en La Laguna y yo no estaba segura todavía con mi identidad de género, no sabía quién era, gracias a este arte comprendí que yo era una mujer, gracias al drag comprendí que soy una mujer; por eso lo decidí hacer y lo sigo haciendo, porque me encanta que la gente me vea, me encanta que la gente conozca sobre este arte y que no somos nada más unas chicas de la noche".

(VERÓNICA RIVERA / EL SIGLO DE TORREÓN)