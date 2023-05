Larrea, empresarialmente tóxico

La forma de hacer negocios de Germán Larrea Mota Velasco es absolutamente contraria a la aspiración del movimiento obradorista: el Grupo México, del que es el principal accionista, ha generado las suficientes agresiones al medio ambiente, a la población y a la ética empresarial como para suponer que a lo largo del sexenio en curso enfrentaría problemas administrativos y procesos justicieros.

No ha sido así. Por el contrario, en sus divisiones de minería, transporte y construcción e infraestructura el conglomerado de Larrea ha mantenido ganancias de 2018 a la fecha y actualmente está colocado como principal postor, virtualmente único, para quedarse con CitiBanamex.

Pero, en el proceso de cerrar el trato por la citada institución bancaria, la presidencia de la República decidió decretar la ocupación temporal de 120 kilómetros de vías del sureste (con envío de elementos de la Marina para cumplir tal decreto), de un total de más de mil quinientos de ese tramo de Grupo México, para afianzar la parte ferroviaria del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Recuérdese que los Ferrocarriles Nacionales de México y empresas conexas fueron privatizados durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (más de 26 mil kilómetros de vía), con beneficios para empresarios y posteriores reconfiguraciones de negocios que colocaron a Larrea como uno de los ganones y al propio Zedillo como ocupante de un asiento del consejo de administración de una de las firmas extranjeras favorecidas.

La ocupación temporal de esas vías ha sido declarada de inmediato como "expropiación" por opositores a la llamada Cuarta Transformación que aseguran con histeria electoral que México ha entrado ya al proceso de comunismo o socialismo que atribuyen al gobierno de Venezuela.

El daño a la nación que en su momento significó la privatización zedillista fue tratada con tersura por buena parte de quienes desde medios y atriles partidistas o de la "sociedad civil" ahora agitan el petate de las "expropiaciones", al grado que algunas voces anti4T adelantan tramposamente a la ciudadanía que el paso siguiente de esa "voracidad" será la expropiación de casas y bienes de particulares.

El conflicto con Larrea-Grupo México, que podría llegar a los tribunales si no hay entendimiento entre las partes, se ha producido luego que Palacio Nacional reviró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un decreto restitutorio de lo esencial que dicha Corte había rechazado por votación mayoritaria. La tensión respecto al poder judicial aumentó luego que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, absolutamente cercano a los mandos de la llamada 4T fue figura central en una manifestación contra ministros (contraproducente, a juicio de este columnista), que fue acompañada de ataúdes con figuras y referencias a la presidenta Norma Piña y otros togados.

Francisco Garduño dice que duerme tranquilo a pesar de tragedias como la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, pues él "no podía llegar en los tres minutos en que se suscitó la conflagración, que dos venezolanos provocaron con dolo, y empleados del Instituto Nacional, irresponsablemente, no localizaban la llave"... Operación Silencio: a partir de ahora, los integrantes del consejo nacional de Morena no podrán "proyectar, transmitir, retransmitir, grabar, y compartir, difundir o publicitar su contenido en cualquier medio audiovisual, digital o impreso, público o privado, ya sea parcial o totalmente"... Lamento monrealista: los mandatarios de Morena "están más con Claudia y Adán que con Marcelo y conmigo (...) estamos siendo arrollados por excesos del aparato de gobernadores y presidentes municipales (...) quizá nadie -de los gobernadores esté- con Marcelo y muy pocos, o nadie quizá, conmigo"... Y, mientras Ebrard se ha puesto beisbolero en Estados Unidos, Adán Augusto ha ido a hacer campaña a Ciudad Juárez y Claudia ha acompañado a Guadiana en Coahuila, ¡hasta mañana!