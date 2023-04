LAMPARD EL APAGAFUEGOS

Frankie Lampard dirigirá por segunda ocasión al Chelsea. Eso sí, de manera interina hasta el final de la temporada, donde, probablemente, llegue un entrenador de mayor renombre como lo puede ser Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Joachim Löw y hasta Zinedine Zidane.

Realmente, los nombres podrían resumirse a dos: Nagelsmann o Luis Enrique. Los otros por ahora no suenan y seguramente en lo que resta de temporada servirá a la directiva Blue para analizar bien lo que harán. Sin embargo, no deja de sorprender el corto periodo que tuvo Graham Potter al frente de los londinenses, así como el casting de futbolistas que hicieron hace un par de meses en el mercado invernal.

Siempre será más sencillo cortar una cabeza que varias. Al final del día, a Potter le impusieron jugadores que seguramente no quería. Él en el Brighton tuvo un perfil de futbolistas muy distinto y logró un desempeño espectacular. Con los de Stamford Bridge intentó lo mismo, e incluso con algunos jugadores que ya había dirigido en Las Gaviotas, como Cucurella, y no terminó por funcionar.

Pero hablemos de Lampard, quien es, indiscutiblemente, una de las más grandes leyendas del equipo. Y es que, a pesar de ser mediocampista, Frank es el máximo goleador del club: 211 tantos y 145 asistencias. Pero en la faceta como entrenador (porque acordémonos de que ya los dirigió de 2019) salió a inicios de 2021 y se le negó la oportunidad de tomar las riendas del Chelsea en la fase decisiva de Champions. Ahí llegó Tuchel, quien terminó dando la segunda orejona esa misma temporada a las vitrinas de The Bridge. Algo parecido a lo de Di Matteo, una década atrás.

SEGUNDO TIEMPO

El primer duelo de Lampard en esta segunda fase con los Blues será mañana sábado ante los Wolves de Raúl Jiménez. Luego, el martes, vendrá el duelo de ida ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions. Esa parece ser la única manera de salvar la temporada. Porque si bien ésta podría darse como perdida ahora mismo, puesto que ya solo les queda la Premier, y ahí marchan undécimos, es cierto que la Champions es la única vía factible de entrar a ese torneo para la siguiente temporada.

No es para menos. Estar o no estar en Champions puede ser un factor decisivo para que venga un entrenador y un futbolista. También, es un argumento para que futbolistas actuales terminen por decidir si buscan nuevos horizontes o afianzarse al proyecto. El único culpable de vivir la situación actual es el mismo equipo. Ellos (y el futbol en general, puesto que alcanza con ver todos los técnicos cesados en Europa a estas alturas) se canibalizaron con tantos fichajes sin profundización que parecieran más bien caprichos. ¿O Enzo Fernández era realmente deseado por el equipo antes de la Copa del Mundo?

Veremos pues, si Lampard es capaz de salvar la temporada del Chelsea, que siendo francos, no debería ser otra cosa que no traer la Champions League a casa. Situación que se ve increíblemente complicada no solo por la llave (Real Madrid, Bayern y City de ese lado para llegar a la Final) sino por el momento del club, que es paupérrimo: vienen de una derrota en casa ante el Villa y un empate agrio ante Liverpool también como local. En Premier todavía quedan duelos difíciles como para pensar en entrar en el ‘Top 4’: faltan United, Arsenal, City y Newcastle.

TIEMPO EXTRA

Esta será la segunda etapa de Lampard al frente del Chelsea, aunque solo de manera interina de cara al resto de la campaña. Dirigió de 2019 a 2021 y terminó mal. El balance: 44 triunfos, 15 empates y 25 derrotas. 171 goles a favor por 116 en contra. Se fue antes de las eliminatorias de Champions, y lo suplió un tal Tuchel, que llevaría la segunda orejona a las vitrinas de Stamford Bridge.