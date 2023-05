Lagunero Luis Eduardo Canales publica El síndrome de los santos pecadores, su primera novela

No se considera una persona pública, pero la aparición de El síndrome de los santos pecadores, su primer libro, le ha dado la oportunidad de tener sus primeras entrevistas esta semana. Luis Eduardo Canales es un abogado lagunero, residente en Ciudad de México.

La idea de este texto la cargaba desde hace muchos años. Recuerda que cuando estudiaba la preparatoria, leyó en el periódico una nota sobre el síndrome de Estocolmo, un fenómeno donde la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor tras el trauma del cautiverio. El tema le interesó y, desde una perspectiva innata, comenzó a redactar la historia.

“En aquellos años empecé a escribirla. Me acuerdo que una noche empecé a escribir y me dije, estoy muy joven, no tengo mucha experiencia de vida, mejor más adelante”.

Fue hasta que entró al taller literario que el maestro Marco Antonio Jiménez imparte en la Coordinación Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que Canales retomó el proyecto de su novela.

“Empecé a llevar fragmentos de la historia. Llegó a haber un momento que no había alumnos en el taller y el profe me dijo que llevara más hojas. Así fue como poco a poco empezó a formarse”.

La sinopsis de la novela indica que El síndrome de los santos pecadores se trata de “una obra sobre dos amantes atrapados en un entorno satirizado de acidez y gracia”. El autor es capaz de diseñar atmósferas, en las cuales la parodia política exhibe la inmundicia del sistema y realiza un ejercicio profundo, dotado de buen humor, desde el arte literario.

“Creo que vivimos en una época “fast food”. Todo lo queremos rápido, fácil, y creo que en la literatura también es hija de su tiempo”.

La presentación de El síndrome de los santos pecadores se realizará el próximo jueves 11 de mayo, en punto de las 19:00 horas, en el Café Tumbao. Se contará con los comentarios de la periodista Jessica Ayala y el poeta Alfredo Castro, además de la moderación de Miriam Canales.