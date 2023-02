'Lady Anubis'; mujer se vuelve viral por ser 'influyente' para evitar infracción

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de pretender ser influyente para tratar de librarse de una infracción de tránsito.

En las imágenes se observa a la mujer haciendo una llamada por su celular y pidiendo a quien contesta que le hable al jefe Anubis, jefe regional de la zona poniente de la Ciudad de México, para evitar que la multaran.

“Papá, ¿le hablas por favor al 'Jefe Anubis'? Dile que el oficial Gallardo…”, menciona mientras golpea al policía en la mano cuando este intenta sacar una foto de su vehículo.

Segundos después continúa golpeando con la mano al uniformado mientras le reclama que le está inventando la infracción por la que la quieren multar.

Momentos después comienza a discutir con la persona que está grabando, al parecer otro policía, a quien también golpea con la mano y le reclama.

“No me inventen infracciones, no me inventen infracciones”, le grita.

De acuerdo con la información divulgada, la mujer posteriormente inventó que el policía la había agredido y el agente terminó en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras viralizarse el video, usuarios de redes sociales bautizaron a la mujer como "Lady Anubis" y la criticaron por creerse influyente para evitar la infracción.

También hubo quienes señalaron que en realidad la mujer no se comunicó con nadie y simplemente intentaba intimidar a los oficiales.

SSC sí levantó la infracción. Al respecto del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito sí levantó la infracción correspondiente.

Sin embargo, los usuarios en Twitter reclamaron que solo hubiera obtenido la multa cuando mínimo debió ser arrestada por la agresión que sufrió el elemento.

(ESPECIAL)