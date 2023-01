La verdad de Acapulco

En La Mañanera 19.1.2023 hubo un excesivo halago presidencial al SEGURO SOCIAL. Quien sabe cómo funcione en otras partes del país, pero en el puerto de Acapulco que sea dicho de paso está siendo bastante "segregado" por el actual gobierno, no merece el IMSS tanto apoyo.

El gobierno de AMLO impulsa entre otras regiones al SURESTE del país -y qué bueno porque la magnífica cultura maya está siendo indudablemente rescatada. - pero parece que ha puesto en la congeladora AL SUROESTE -léase a ACAPULCO- en donde vivo de fijo desde 1999. Aquí el IMSS tiene mal servicio. Se comenta que las enfermeras se la pasan en el celular y cuando los derechohabientes les hablan, pocas son amables y útiles. La mayoría del personal del IMSS en Acapulco, no es afable. La mayoría de los médicos internos a juicio de algunos pacientes saben poco de medicina y les vale que sus superiores los regañen. Y es que para trabajar en ese Instituto en Acapulco solo entran 10 y suponiendo que hay 100 vacantes, los que obtienen los puestos son los recomendados de trabajadores del propio IMSS, sobre todo sus propios familiares, así no sepan gran cosa de medicina o de enfermería, los meten de "oficinistas". En cuanto a los de la farmacia dicen no tener jamás el medicamento de los que habla el presidente López Obrador. Además las empresas tan felicitadas el día 19 de enero contratan a la gente por 3 meses y luego la dan de baja para no pagar el Seguro Social, igual que hacía Peña Nieto. Sigue lo mismo, en suma.

Hay regiones favoritas en el estado de Guerrero, como La Montaña, Costa Chica, Costa Grande y parte de Tierra Caliente pero muy al norte del estado varios testigos me han asegurado que la gobernadora Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, (que dizque perdió la gubernatura) apoya a otros…Asimismo, parte de los muy jóvenes acapulqueños están siendo o han sido manipulados…

AMLO MENCIONA BELLOS LUGARES, PERO… NO ACAPULCO.

Como saben los lectores me cae muy gordo el periódico Reforma-Deforma que creo que en realidad es de Salinas de Gortari, pero lean este pequeño retrato del 12.12.2021 que alguien me mando: "Liz Salgado Pineda quien tiene la misma profesión que su padre de ingeniera agrónoma es presidenta del DIF Estatal. Sol Salgado Pineda, la otra hija de Félix, es directora del periódico Soy Guerrero. En 2018, luego de que Félix ganó la senaduría, Sol estuvo al frente del periódico Jornada-Guerrero, medio que desapareció días antes de que Evelyn asumiera la Gubernatura. La Jornada-Guerrero, diario del que era propietario Félix, era una de las filiales del periódico La Jornada(…) Versiones extraoficiales señalan que el senador vive separado de su esposa María de Jesús Pineda Echeverría y que sufren por violencia y deudas (…)A casi dos meses de que Evelyn Salgado Pineda asumiera el Gobierno de Guerrero, su Administración se ha enfrentado a dos grandes problemas: la violencia y las arcas vacías que le heredó su antecesor, el priista Héctor Astudillo Flores.

En el primer mes de Gobierno -del 15 de octubre al 15 de noviembre- se registraron 104 homicidios dolosos. La violencia se ha concentrado principalmente en los Municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Huitzuco en donde las bandas del crimen organizado se pelean el trasiego y distribución de la droga. La deuda que heredó el Gobierno de Evelyn de la anterior Administración estatal asciende a más de 22 mil millones de pesos que están desglosados en adeudos al ISSSTE, por un monto de 14 mil 200 millones, 6 mil 252 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 2 mil 480 millones en pago de prestaciones a los trabajadores. Los adeudos a los trabajadores que le heredaron al Gobierno actual ha provocado protestas de los burócratas que reclaman bonos, aumentos salariales y otras prestaciones salariales. (…) Para poder pagar los salarios del mes de noviembre y el aguinaldo a los burócratas, el Gobierno de Guerrero solicitó un crédito bancario de 2 mil 100 millones de pesos. La Administración de Evelyn se ha quejado de que el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no les ha apoyado para resolver este problema financiero a través de un préstamo".

TAN, TAN. Ante semejante info, no es posible callarse. En todo caso es evidente que AMLO "no quiere a Acapulco". Con frecuencia menciona muchos bellos lugares del país al al que obviamente adora y repito ¡MUY BIEN! Pero no he oído una sola vez en las Mañaneras casi diario, que mencione a esta bahía maravillosa en la que vivo de fijo desde 1999 y que decidió suplantar por el "Acapulco Diamante" el nefasto priista hidalguense Osorio Chong - sin duda por grandes negociazos suyos cuando estaba en él poder.

Pero seamos francos los últimos, gobiernos del PRI del PRD y hasta de MORENA no se dan cuenta de la fama de Acapulco EN EL PLANETA y no solo por los numerosos políticos gringos y artistas de Hollywood que venían sino por grandes personalidades universales que aquí vivieron parte de su vida como el italiano Emilio Pucci con el que inicio mi libro. "Such is life in the tropics, vida en Acapulco". La gran personalidad acapulqueña que es Susana Palazuelos podrá abundar en este tema: Los acapulqueños unidos salvaremos del olvido a nuestra "Magnífica Bahía".

Hace años en algún lugar lejano de Asia donde viajaba con otra amiga, Lumi Kepenyes alguien preguntó dónde vivíamos. En México dije y la gente se quedó en babia, pero al completar al unísono: "EN ACAPULCO", con gran sonrisa dijeron: "AH SÍ, ACAPULCO, SI CONOCEMOS".

[email protected]