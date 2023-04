Hoy hablaremos del PODER PER-JUDICIAL ergo de los jueces que van y vienen según sus intereses y se quedan muchos años, chupando el bolsillo de los ciudadanos: Artículo 94. (...) Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo nueve años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Les voy a platicar porque ya lo investigué quienes son estos "cuates" a los que hay que quitarles un poquito de su supuesta SUPREMA IMPORTANCIA:

8 de los 11 ministros que conforman el "máximo tribunal" del país votaron contra la propuesta del presidente de que tengamos una Guardia Nacional. Vamos a ver quiénes son estos 8 que "mandan a millones":

1.-"Norma Piña Hernández, LA PIÑA", como le decimos algunos (29.7.1960), presidente pues no se dice presidenta en buen español, de 62 años, que empezó como profesora de educación primaria. Propuesta por FELIPE CALDERÓN y "a sus órdenes, jefe".

Jorge Mario Pardo Rebolledo: 1.2.1961 - 44 años. Xalapa-Enríquez Escuela Libre de Derecho. Propuesto por FELIPE CALDERÓN.

Luis María Aguilar Morales: (4.11.1949) Mexico City, UNAM, consejero de la Judicatura Federal del diciembre de 2004 a noviembre de 2009, mientras era magistrado Federal de Circuito. A sus 73 años fanático de FELIPE CALDERÓN

Alberto Pérez Dayán: 13.12.1960 -62 años, La Salle, Universidad Autónoma de Yucatán, nominado por FELIPE CALDERÓN

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: 14.10.1969 - 53 años, PRI, Universidad Harvard, UNAM ocupó distintos cargos en la Administración Pública Federal, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue administrador general jurídico (2003 a 2007) y administrador general de Grandes Contribuyentes (2007 a 2008) y el 9 de julio de 2008 fue designado jefe del SAT, cargo que ocupó hasta el 30 de noviembre del 2012. nominado por FELIPE CALDERÓN

Javier Laynez Potisek: Coahuila (2.7.1959) 61 años , Universidad Regiomontana. Ha sido profesor de Derecho Administrativo, Derecho y Regulación, y Estructura Jurídica del Estado Mexicano, a nivel licenciatura y maestría, en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). propuesto por AMLO (hoy en contra)

Juan Luis González Alcántara Carrancá: 19.8.1949 - 74 años, Ciudad de México, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Fue Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM propuesto por AMLO (hoy en contra)

Margarita Ríos Farjat: 13.8.1973 - 49 años Monterrey, NL Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es una periodista poetisa, escritora, funcionaria y jurista mexicana. Es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 5 de diciembre de 2019. propuesta por AMLO. (hoy en contra)

Votaron por la propuesta de AMLO de transferir a la Sedena la Guardia Nacional los siguientes ministros:

-Arturo Zaldívar, nominado por CALDERÓN votó a favor de que la Guardia Nacional pasara al mando de la Sedena.

-Yasmín Esquivel: 15.9.1963 - 59 años Ciudad de México Universidad Anáhuac México Norte a la que supuestamente le plagiaron la tesis, nominada por AMLO. (en pro)

-Loretta Ortiz Ahlf : 24.2.1955 - 68 años, Ciudad de México UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una jurista, académica, profesora, escritora y ex política mexicana. Es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 12 de diciembre de 2021, nominada por AMLO. (en pro)

Como era en el pasado no se trata YA que los ministros nombrados por X presidente deban estar siempre de acuerdo con él cuando éste propone algo con lo que no están de acuerdo. Pero tendrían que explicar a la opinión pública claramente la razón de su oposición a X medida. Los ministros antes citados no lo han hecho.

En lo personal como una ciudadana común y corriente que no es especialista en leyes, creo sin embargo que en el caso de la Guardia Nacional según encuesta pública ha sido aceptada por el 71.6% de la ciudadanía no tiene porque un minúsculo grupo como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decir SI O NO.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso invalidar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional "La actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional".

¿Y POR QUÉ, RAYOS?, pregunto. Ya basta que los leguleyos se sientan los dueños del país y estén utilizando todo lo que puedan no en favor del PUEBLO sino contra del PUEBLO, -que hay que repetirlo- en este caso el 71 % votó por la existencia de la ya conocida Guardia Nacional, para que no vuelva jamás a manos de los ricos potentados ya sean militares o civiles. Los 8 individuos que ganan 372 mil pesos al mes.

[email protected]