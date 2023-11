La Pica Deportiva

Amables lectores, como siempre es un gusto saludarlos, en esta ocasión preparándonos para la primera versión del "Play In" de la Liga MX. Un modelo gringo copiado del sistema del basquetbol de la NBA, que seguramente seguirá dejando buenas ganancias a la Liga y a las mismas televisoras, pues era necesario ya terminar con la famosa repesca que se instaló durante la pandemia, se generaban jugosas ganancias por tener partidos extras, pero se buscó erradicar con el sistema que ya parecía injusto, mediocre y obsoleto para nuestro futbol.

Las cosas no cambiaron del todo, pues anteriormente los primeros 12 de 17 equipos tenían oportunidad de seguir peleando por el título, solamente cinco se quedaban sin oportunidad, por lo que estamos hablando casi del 70 % de equipos que tendrían actividad después de la temporada regular, esta medida sinceramente no le daba mucha credibilidad a nuestra liga y mucho menos un nivel competitivo.

En esta ocasión, el "Play In" le da oportunidad a 10 equipos, de los cuales 6 tienen su participación asegurada en Liguilla y los últimos 4 se pelean los dos últimos lugares, lo que significa tener 3 juegos más de futbol, con la idea de haber quitado la tediosa repesca. Podríamos pasar horas explicando el nuevo sistema del "Play In" y aún para muchos aficionados quedan dudas, en fin, bendito Futbol Mexicano.

Esta nueva modalidad le da la oportunidad a Santos Laguna de poder seguir vivo y pelear por el título, su primera aduana: vencer a los Cañoneros de Mazatlán, con los que perdieron en temporada regular en uno de los peores partidos de la campaña que tuvieron los Albiverdes, sin embargo, la estadística esta totalmente a favor de los Guerreros jugando en casa. Los sinaloenses han tenido una de sus mejores campañas desde su existencia y nadie descarta una sorpresa.

Todo indica que el brasileño Matheus Doria esta listo para reaparecer, sin embargo, será decisión de Pablo Repetto si salta a la cancha. Será fundamental si el cerebro de Santos, Juan Brunetta sale totalmente conectado y la contundencia de Harold Preciado para imponer condiciones en casa.

Me olvidaba de la defensa, pero si logran repetir un trabajo muy similar al que vimos en la cancha del Alfonso Lastras, los santistas estarán del otro lado. No me crean mucho, pero Santos podría ser el "guapo" que se convierta en la pesadilla de las Águilas del América, históricamente los laguneros han hecho ver su suerte a los emplumados en Liguillas y en caso de lograr avanzar, podría repetirse una vez más la historia, con todo y la enorme cantidad de puntos que América logró sobre SAntos en el torneo.

Cristian Padilla Herrera

