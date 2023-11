La Pica Deportiva

Que gusto volver a saludarlos, amables lectores, desde esta tribuna. La semana anterior les escribí sobre la posibilidad de que Santos Laguna pudiera tener las piezas cómodas para poder entrar al Play In de la Liga MX, sin embargo, con el juego pendiente contra Monterrey que se juega esta noche en la cancha del "Gigante de Acero", los santistas pudieran calificar de manera directa entre los primeros seis, si ganan los dos encuentros que les restan.Para ir mas despacio, mejor las cosas no podrían acomodarse para los "Guerreros", pues se pueden dar el lujo de perder contra Monterrey esta noche, aUn así, el destino estaría en sus manos al tener que estar obligados a ganarle al San Luis. Esto hace más importante el último encuentro, pues ganando uno de los dos partidos, los laguneros aseguran estar en el Play In. Porque le damos mayor importancia al último juego contra los potosinos, tomando en cuenta que hoy no podrá ver acción el mejor jugador de la liga, Juan Brunetta, por la acumulación de tarjetas amarillas, las lesiones de Hugo Rodríguez y muy posiblemente Duván Vergara que hizo el viaje, pero estará en observación hasta el último momento, ausencias que le restarán seguramente poder al conjunto Albiverde y por eso toma mayor importancia el del próximo sábado.

A pesar de una temporada catalogada como muy mala, no tanto por los puntos a los que puede llegar a acumular que son 26 y que son una cifra muy respetable, nos parece, en opinión muy particular, que ha sido uno de los torneos más grises y apáticos de Santos Laguna de los últimos años, donde la afición le dio la espalda a su equipo dejando de ir a los partidos de casa, a pesar de todo, esto existe la llamita prendida de que se puede calificar y por qué no, trascender en la fiesta grande del futbol mexicano.

Lo comenté en la última columna de un servidor, estos torneos son para los que terminan mejor y los Guerreros demostraron mucha mejoría en su accionar, a pesar del tropezón en Mazatlán y el mal partido de local ante León con la expulsión de Félix Torres, el cierre del torneo le ha sonreído a Santos con goleadas en casa ante Bravos y Toluca.

Por último, solo comentar la gran columna vertebral que tiene Santos Laguna para este cierre de torneo: Carlos Acevedo que está de regreso y de la mejor manera, sabe que perdió terreno en la lucha por el puesto de la Selección Nacional, pero Carlitos vino con todo a reclamar lo suyo. A pesar de las criticas, Félix Torres se ha convertido en un defensa confiable y además que aporta a la ofensiva, consiguiendo goles. En la media de contención, el peruano Pedro Aquino es garantía con la calidad y experiencia que ha acumulado en el futbol mexicano; en el medio campo ofensivo, el "Mago" Brunetta esta convertido en un crack, por mucho, el mejor jugador de este torneo. Y para terminar, la cereza en el pastel, el gran momento de Harold Preciado, que levantará sin ninguna duda el título de goleo. Esa es la tremenda columna vertebral de Santos Laguna y son los que deberían de mantenerse para el próximo torneo si se le quiere dar continuidad a este proyecto, los demás, para nada tendrían asegurada su continuidad. Nos vemos la próxima semana.

Cristian Padilla Herrera

