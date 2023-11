La Pica Deportiva

Que tal, amables lectores. Como siempre, es un verdadero gusto saludarles desde esta tribuna escrita. Uno de los famosos dichos mexicanos dice que "El que ríe al último, ríe mejor", un refrán que aplica mucho en el futbol mexicano desde la llegada de los torneos cortos. Me refiero que a los equipos que mejor cierran en la temporada regular, son los que tienen más posibilidades de trascender en la liguilla.

Puede parecer algo injusto para los conjuntos que fueron líderes desde el inicio, pero es totalmente verdadero, que lo importante no es comenzar bien el torneo, sino cómo lo acabas. Esto pudiera darle esperanzas a Santos Laguna con cuatro partidos por disputar aún, recordando que tiene un juego pendiente en la cancha de los Rayados de Monterrey. Son evidentes las mejorías que ha tenido el equipo verdiblanco en las ultimas jornadas, desde el juego contra América, que no se pudo sumar puntos, pero se rescata el buen juego que hizo Santos, la gran demostración que se tuvo con la goleada sobre Bravos de Juárez, con rivales como Mazatlán y Toluca en esta misma semana, los dirigidos por Pablo Repetto podrían escalar peldaños y meterse entre los primeros diez que alcanzan a seguir con vida en el "play in", o en una combinación de resultados, hasta el sexto lugar puede alcanzar, que entra directo a la liguilla.

El semblante de los aficionados comienza a cambiar, sabemos que con buenas actuaciones, resultados y goles, los seguidores de Santos vuelven a cambiar de opinión, tal vez de manera momentánea. Esto se podrá ver reflejado en la taquilla este domingo, cuando toca visita del Toluca, pues apenas se rebasaron los nueve mil fanáticos en el juego del pasado domingo.

No sería la primera ocasión que suceda, pues la memoria nos hace recordar cómo Pedro Caixinha estuvo a punto de ser despedido en el 2015 a falta de cinco jornadas, la directiva le dio el espaldarazo y después se metió como octavo a la "fiesta grande" y llegó a la final contra el Querétaro de Ronaldinho. No quiero decir que esto tenga que suceder, pero es solo recordar que esta modalidad de torneos está para cualquiera, los que llegan mejor embalados al final, con la inercia y confianza de los resultados en el cierre, son los que más posibilidades tienen de trascender. Cuantos superlíderes hemos visto caer en la primera ronda, eliminados por el octavo, recuerden. Ya están las posibilidades de que los Guerreros puedan llegar como el "Caballo Negro" de la liguilla. "El que ríe al último, ríe mejor", ojalá que Repetto se haya guardado las carcajadas para el final.

Cristian Padilla [email protected]