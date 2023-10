La Pica Deportiva

Independientemente de las circunstancias y las limitantes de cómo se jugó el partido contra León, con un hombre menos durante todo el juego, siguen los malos resultados y las derrotas en casa para Santos Laguna, que además de que duelen y lastiman más a los aficionados, le sigue acabando la vida y aspiraciones al conjunto albiverde en el actual torneo.

Es comprensible lo que sucedió, pero también hay equipos que jugando con un hombre menos se acomodan igual o mejor en el terreno de juego para buscar el resultado. Le faltó estrategia a Pablo Repetto al querer buscar el empate como prioridad y tal vez en un contraataque buscar un gol, sería la duda que deja el planteamiento del estratega uruguayo, sin embargo, el plan de trabajo que se buscó, es evidente, no funcionó para nada.

No somos una afición nueva en esto y jamás vamos a comprar la versión de Pablo Repetto que la expulsión fue determinante para la derrota. Nos hemos cansado de ver equipos que juegan mejor con un hombre menos, obviamente, con un entrenador con buenas bases y experiencia, cosa de la que el señor Repetto careció completamente.

Es otra derrota más y en lo personal, pienso que la paciencia debe de estar por terminarse para el cuerpo técnico de Repetto, es casi evidente que las formas y lo que se refleja en la cancha no es lo que identifica la historia de este club y tampoco los resultados que se buscan. El hilo se rompe por lo más delgado y el hilo de Repetto creo que ya se rompió desde hace tiempo. No entendemos por qué la directiva no ha entendido que Repetto no es para el Club Santos, pues no refleja los valores que siempre han caracterizado a los Guerreros.

Tal parece que se ha convertido en un capricho de la directiva dejar el proyecto "Repettista", lo entendemos si es a largo plazo, pero también sabemos que otros técnicos anteriores se fueron de la institución por menos de lo que ya pasó con el actual director técnico. Es de sabios reconocer cuando alguien se equivoca y la directiva de Santos parece no querer reconocer que fue un error traer a Repetto como entrenador, pues su "estilo", si es que lo tiene, no representa lo que es el Club Santos ni su famoso "ADN Guerrero". Solo el tiempo nos dirá la respuesta, pero el horizonte no se ve nada halagador.

Cristian Padilla [email protected]