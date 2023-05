La Pica Deportiva

Un gusto volver a saludarlos, estimados lectores, en esta columna donde tratamos de hablar de diferentes temas deportivos, relacionados al interés de nuestra Comarca Lagunera.

Como lo escribimos la semana anterior, Santos Laguna en lugar de estar jugando la liguilla, estaba en un proceso de pretemporada de lujo, checando el rendimiento de los jugadores que se fueran a ganar su lugar para el próximo torneo, después de esto analizar las salidas y las posiciones a reforzar.

El torneo terminó contra Rayados, dejando el sabor de boca que se pudo haber hecho algo mas en el partido de vuelta, aún contra las decisiones arbitrales polémicas de Oscar Macías, el plantel de los “Guerreros” tenía nivel para poder intentar algo más y no morir de nada.

Después del primer análisis de directiva, consejo deportivo y cuerpo técnico, se dieron a conocer las primeras bajas. No era secreto que el préstamo de Cecilio Domínguez no se iba a renovar, las salidas de Edu Pérez, Rivaldo Lozano, ‘Chato’ Ávila, Oscar Manzanares, estaban en el presupuesto aún si hubiera continuado Eduardo Fentanes. Lo que sí es casi un hecho, es que no serán las únicas salidas del equipo, pues se ha acostumbrado a aceptar mínimo una oferta del exterior por alguno del plantel base. Suenan los nombres de Acevedo, Doria, Félix, Campos, e incluso Brunetta para ser los elegidos a una posible venta. No podemos asegurar que se van, sólo que una vez nos explicaron que éste es un club vendedor$.

BEISBOL LAGUNERO

Mal y de malas ha estado el pitcheo relevista de los Algodoneros del Unión Laguna ante el horroroso momento que viven la mayoría de los lanzadores intermedios. Fue una pena ver cómo después de los trabajos que han hecho los abridores lanzando de 4 a 5 entradas de respeto, el bullpen Algodonero se cae estrepitosamente.

La molestia de los aficionados que abarrotan juego a juego el Revolución no se ha dejado esperar, al observar las ventajas que ha dejado ir su equipo, prueba de ello fueron los dos primeros juegos de esta serie ante Sultanes, que, sabiendo de la poderosa ofensiva del equipo regio, el pitcheo ha sido paupérrimo de la sexta entrada en adelante.

Urge una estructura en el roster de lanzadores, es cierto que las lesiones de Joe Van Meter, Rafael Pineda, Tyler Wilson, vinieron a dejar demasiada responsabilidad a los nacionales como Manuel Báez, Beto Leyva, Alejandro Gallegos, Santiago Gutiérrez, que no han podido con la presión a pesar de contar con el apoyo de su mánager Ramón Orantes, que ha confiado en ellos. Por cierto, ya vemos a Orantes ser víctima de la desesperación, al ser expulsado en el segundo de la serie por reclamar airadamente cuando ya no sabía qué hacer o a quién más meter. Es cierto que los brazos relevistas están muy cansados y con poco tiempo de recuperación, entonces lo que faltó fue planeación para este tipo de emergencias. Lo positivo es que aún es joven la campaña y aún se pueden hacer movimientos sobre la marcha.