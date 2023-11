La Peña Beisbolera

La incesante sucesión de acontecimientos beisboleros no había dejado espacio, hasta ahora, de comentar aquí que el pasado 7 de agosto se llevó a cabo la presentación del libro, de fina elaboración, "80 años de unión con La Laguna" (319 páginas). Sin duda el libro tuvo como principal autor, aunque no se diga así expresamente, al reconocido cronista Héctor Pimentel Talamantes, que es quien mejor conoce la historia del equipo de beisbol profesional de casa, si bien no está exento -como nadie lo está- de incurrir en errores y omisiones.

Se trata de una publicación oficial, vamos a llamarla así, del propio Club, que estaba haciendo falta luego de más de ocho décadas de militancia en el beisbol profesional mexicano, aunque con participación en sólo 59 temporadas anuales en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), si bien el autor pasa por alto que la misma directiva decidió que el equipo jugara dos temporadas, las de 1944 y 1945, en la extinta Liga Nacional, pero que a pesar de una ausencia de veinte años -aunque no continuos- del mejor beisbol de verano de nuestro país, ha creado una brillante historia que ha sido símbolo de identidad lagunera, que se luce con orgullo y se vive con pasión.Este tipo de ediciones son propias de las franquicias de mayor tradición en la LMB, particularmente de los Diablos Rojos del México, que a lo largo de los años han acumulado una respetable bibliografía escrita por autores muy acreditados en el ambiente beisbolero como Raúl Mendoza y Tomás Morales, ambos ya fallecidos e integrantes del Salón de la Fama del beisbol mexicano, y más recientemente por el estimado amigo Agustín Castillo.

Son libros de colección y para consulta. Como también lo son los que, en menor número, han publicado los Sultanes de Monterrey, los Tigres excapitalinos y hoy de Quintana Roo. Asimismo han publicado el suyo los Leones de Yucatán y hace tres años, al cumplir medio siglo de haber llegado a la LMB, los Saraperos de Saltillo hicieron lo propio, si bien tuvieron una primera publicación de diferente tipo escrita por Pedro Treto Cisneros, al coronarse por primera vez campeones de la LMB ¡por fin! en 2009.

El libro de UL incluye, en apretada síntesis como es obvio, la historia de su participación en 59 temporadas en LMB, con relato año por año. Hace referencia a los nativos de La Laguna que forman parte del Salón de la Fama del beisbol mexicano (con el lamentable olvido de uno de ellos) y de los que han participado en sus filas. Da cuenta de los novatos del año surgidos del equipo o que luego lo integraron. Hace una rápida crónica de las series finales en las que UL ha participado.

Trae también sendos capítulos, todos interesantes, sobre los directivos que ha tenido el equipo, otro sobre sus mánagers y uno más relativo a los estadios en los que Laguna ha jugado (el Revolución, el Rosa Laguna y el inolvidable "Mecano"), aunque omite mencionar el parque en el que se realizaban los juegos dominicales diurnos en la década de los 40.

Un capítulo muy valioso es el titulado "Nuestra piel" (págs. 143 a 171), que muestra año por año y a color los uniformes que han portado los jugadores de UL en los 59 años de su participación en LMB. Felicitación especial merece la elaboración de este apartado.

Como también los capítulos con las estadísticas de los campeones por departamento, obviamente de UL, tanto de bateo como de pitcheo, así como los números de los mánagers del equipo lagunero a lo largo de su historia, información toda esta cuya sola recopilación debió implicar un arduo trabajo de investigación.

El libro incluye cientos de fotografías, que mucho enriquecen su contenido. Y una ilustración en la que se muestra, con dos jugadores por posición, el equipo ideal de UL de todos los tiempos, por lo que en realidad se trata de dos "equipos ideales" y no de uno solo. Pero con independencia de que sea uno o sean dos, constituye éste un tema propicio para el análisis y el debate.

Finalmente, con el propósito de que este libro fundamental tenga mayor difusión, es de recomendarse una edición popular del mismo (sin pasta dura ni papel fino y de menores dimensiones) pero con idéntico contenido, para que tenga un precio más accesible, porque el que ahora tiene fijado es francamente prohibitivo.

Juan Antonio García Villa

