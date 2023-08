La Peña Beisbolera

El legendario e ingenioso Yogui Berra solía contar en son de broma que para triunfar en el beisbol el 80 por ciento de la clave está en el pitcheo, y el otro 50 por ciento en el bateo.Al margen de la errónea aritmética del célebre catcher de los Yanquis, cuando uno oye por primera vez este yoguismo suyo, uno de los casi cien que circulan y se atribuyen a él, no tiene menos que aceptarse que en efecto el éxito en el deporte rey depende en muy buena medida del pitcheo y en menor escala del bateo. Pero no solo.Por lo general no se suelen tomar en cuenta otros factores, que van desde la buena suerte (dirección del viento, o que aparece de repente un sol deslumbrante o una pertinaz lluvia y el ampáyer en jefe no suspende el juego, y otros similares), hasta el mal corrido de bases o los errores cometidos a la defensiva.

Ejemplo de este último factor fue el error cometido por Albert Lara en la sexta entrada del juego dos de la actual serie de playoff entre Algodoneros de Unión Laguna y Sultanes de Monterrey, pifia de Lara que permitió a estos últimos anotar un par de carreras que finalmente marcaron la diferencia para que los regios se alzaran con la victoria.

Lo mismo ocurrió en el cuarto juego de esta serie, efectuado el domingo pasado, uno de los encuentros más sensacionales y dramáticos que haya presenciado la afición lagunera en la última década. En la quinta entrada, con magnífico pitcheo de Luis Gámez, UL ganaba 2 carreras por 0. Pero en este inning, estando aún la pizarra favorable a los Algodoneros 2 a 1, un error del parador en corto Allen Córdoba, ya con dos outs, al levantar mal un roletazo de Roberto Valenzuela y hacer un tiro pésimo a la primera base, impidió que cayera el tercer out que hubiera terminado el episodio. A continuación, después de la pifia de Córdoba, los Sultanes fabricaron dos carreras más para poner la pizarra 3-2 a su favor. Luego, al cierre de la misma quinta entrada, UL empató el juego a 3 carreras, marcador que así se fue hasta el décimo inning. En otras palabras, de no haber sido por ese error, Laguna habría ganado el juego 3 carreras a 1 en las nueve entradas reglamentarias.En el cierre de la décima, UL anotó la carrera número 4 que le dio la victoria por un error de Ramiro Peña, segunda base de los Sultanes y exligamayorista que jugó con los Yanquis de Nueva York.Entonces pues, más allá del pitcheo y del bateo, los errores sí cuentan. Y mucho, como lo vimos en los juegos 2 y 4 de la serie contra Monterrey.

Sentido deceso

Anteayer domingo falleció la estimada señora doña Soledad Llamas de Anaya, entusiasta aficionada al beisbol y conocedora de este deporte. Todavía hasta la temporada de 2021 solía acudir con frecuencia al estadio de la Revolución siempre en compañía de don Ricardo, su esposo, también recién fallecido, para presenciar los juegos del Unión Laguna.En el año 1998, o quizá en 1999, en el tiempo en que ejerció como presidente del club el licenciado Javier Cavazos Gómez, doña Chole me comentó que ella tenía en su poder la copa del campeonato de 1950 ganado por Unión Laguna, que una persona de su amistad, conociendo su afición, le había obsequiado, persona que a su vez la había adquirido en una casa de empeño.Hechas las corroboraciones del caso, se llegó a la conclusión de que efectivamente se trataba de la auténtica copa del campeonato 1950 de la LMB, que ella donó al equipo. Se llevó al efecto una ceremonia oficial, de la cual dio amplia cuenta la prensa de la época. Descanse en paz doña Chole y reciban sus familiares nuestras sentidas condolencias.