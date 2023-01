Existe una evidencia de la relación positiva de la música y la productividad en el trabajo. Aunque los estudios científicos aun no han concluido, se sabe que la música puede incrementar los niveles de dopamina en el cerebro, la música apropiada puede hacer que el trabajo sea más placentero. La música que le es agradable a alguien no requiere enfoque y la música que no le gusta puede disminuir los niveles de productividad.

La música es el lenguaje universal que se puede aplicar a la gente en diferentes niveles de sonido. Uno puede escuchar música que lo anime a aplicarse al 100 % en un juego deportivo o a relajarse en una sala de masaje, pero, ¿Que puede hacer la música para aumentar nuestra productividad?

Si, la música puede aumentar o disminuir la productividad. La música puede ser una ayuda o un obstáculo para la productividad dependiendo de la personalidad de quien la escuche, de lo que esté escuchando y de lo que genuinamente disfrute cuando escucha.

La evidencia disponible indica que la música favorece que quien la escucha pueda mejorar temporalmente su excitación y su estado de ánimo y elevar también su desempeño cognitivo. El efecto de la música en cada persona puede variar, pero ello depende de las tendencias individuales, más que de la preferencia de la música.

La ciencia y los mitos detrás de la música y el cerebro. Por muchos años existió una teoría llamada "el efecto Mozart" la cual asumía que las personas eran más inteligentes después de escuchar música clásica de Mozart, lo cual se ha probado que es falso. Escuchar música clásica puede aumentar el razonamiento espacial temporal, pero solo así, temporalmente.

El razonamiento espacial temporal es la transformación y relación de imágenes mentales en espacio y tiempo, usted usaría este razonamiento si estuviera jugando ajedrez y necesitara pensar por adelantado varias de sus jugadas. Un estudio determinó que la música de Mozart solo aumentó el razonamiento espacial temporal por quince minutos.

La dopamina es lo que estimula la corteza prefrontal, que es el centro del cerebro responsable de la planeación, organización, control de inhibición y la atención. La música ayuda a toso ello. Si la música crea más dopamina, la corteza prefrontal nos ayudará a ser más productivos.

¿Qué dicen los estudios acerca de la música y la productividad?

Los estudios científicos no han llegado a una conclusión universal acerca de la relación entre la música y la productividad. Sin embargo, un buen número de estudios que muestran un soporte muy amplio de décadas afirmando esta relación positiva.

En 1972 un estudio científico publicado en Applied Ergonomics -Ergonomía Aplicada-, concluyó que el escuchar música aumenta la eficiencia en trabajos repetitivos. Uno de los experimentos conducidos en el estudio mostró que la productividad aumento en 7.4 %.

En el año 2016. En un estudio de Totaljobs -empresa reclutadora del Reino Unido-, el 79 % de los entrevistados dijeron que ellos eran más productivos si escuchaban música en el trabajo. Entre los 4,553 trabajadores entrevistados, el 48 % dijo que la música les ayudaba a enfocarse. Otro 24 % dijo que la música los ayudaba a evitar distracciones externas como ruidos y conversaciones. Igualmente, el 7 % dijo que la música les ayudaba para evitar distracciones internas tales como pensamientos irrelevantes.

Tipos de música que aumentan la productividad.

Se cree que el mejor género musical para aumentar la productividad depende del tipo de música que le gusta a cada persona, o al menos, la música que cada quién piensa que lo hace más productivo ya que esa música que le gusta le aumentará los niveles de dopamina y, por lo tanto, la productividad.

La mejor recomendación es que cada persona prepare su lista de melodías o canciones que realmente le gusten. Con esta música crearan un sonido que aumentará la dopamina sin distracciones. Aunque los expertos están de acuerdo en que la música más eficiente para aumentar la productividad, ellos creen que hay dos géneros muy adecuados para ello: la música clásica y los sonidos de la naturaleza. La principal razón de ello es que estos dos géneros de música no incluyen palabras y eso, elimina la distracción potencial.

Tipos de música que disminuyen la productividad.

Los expertos afirman que el género musical que tiene impacto negativo en la productividad esta basado primeramente en la preferencia de cada persona. Si a una persona le disgusta un género musical, escucharlo le provocará distracción y una menor productividad. ¡¡Escojamos la música de nuestro agrado que nos haga sentir a gusto y ser más productivos!!

Fuente de referencia: Max Freedman. Business News Daily.