Integración de IoTen las empresas

El Foro Económico Mundial ha identificado un grupo de empresas a nivel mundial a las que describe como faros de luz. Son faros de luz en el sentido de que dichas empresas están realmente tomando la delantera en cuanto a la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en sus actividades.

Han desplegado el mantenimiento predictivo basado en ciertas condiciones: evitan el tiempo muerto no planeado monitoreando continuamente las líneas de ensamble aplicando el mantenimiento antes de que la falla se presente. Lo anterior disminuye los costos de mantenimiento, pero lo más importante es que no se detiene la línea completa de ensamble.

La tecnología está muy avanzada, se ha madurado mucho en cosas como la conectividad, la vida y potencia de las baterías, el avance en el examen autónomo o semi autónomo de datos, etc. La tecnología ha cambiado pero la forma de trabajar ha permanecido sin cambio, por lo general el IoT se ha manejado como un proyecto tecnológico específico de una sola área o unidad de negocios a cargo del gerente de sistemas. Lo que muestran las empresas consideradas faros de luz, estas manejan la integración de IoT como un modelo de transformación de operaciones holístico.

Cuando ellos determinan como cambiaran los sistemas y procesos en la empresa, consideran también como motivar a los individuos para que trabajen de forma diferente con esos nuevos sistemas y procesos. Para soportar lo anterior también definen cuales serán los nuevos sistemas de medición de desempeño y los reportes que se requerirán para hacerlo de manera efectiva. Al hacerlo de esta manera, al final se obtienen muy buenos resultados que parecen mágicos.

En cualquier aplicación de tecnología en los negocios, se necesitan líderes de negocios que trabajen muy cerca de los líderes de tecnología, que trabajen juntos. Para asegurar una adecuada integración de IoT, es necesario este binomio con alta colaboración.

El talento juega un papel muy importante, un papel crítico en la adopción de IoT en los negocios. Se requiere talento no solo en términos de disciplinas académicas tales como ingenieros, expertos en manejo de daros y en computación, quienes apuntalan las operaciones analíticas de IoT. También se necesita talento en la forma de trabajar, tener mente abierta para los cambios y para enfrentar los retos.

Las personas que saben cómo implementar IoT y capturar su valor en las empresas, tienen hoy una alta demanda, estas capacidades son la base para competir actualmente y en el futuro inmediato. Y como IoT no es exclusiva para la industria de tecnología, muchas empresas están en busca de esos talentos.

El problema que se observa en muchas empresas que tratan de implementar IoT es que en la organización no está claro quien lídera los esfuerzos de IoT y ello ocasiona decisiones fragmentadas y descentralizadas. Hay muchos ejemplos de empresas que compran una pieza nueva de tecnología que se usa solamente una semana y después se deja de usar. Así que uniendo el lado de los negocios con el lado de la tecnología y cambiando las formas de trabajar es como se logra un verdadero cambio tecnológico en las empresas.

Otra cosa que las empresas hacen de manera equivocada es no asegurarse de que los equipos que compran se pueden conectar con los equipos existentes, si las máquinas no se "hablan" entre ellas, no se puede obtener un desempeño óptimo en toda la empresa.

La tecnología IoT puede ser implementada directamente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, la productividad en la construcción ha disminuido en los últimos años; la expectativa es que IoT y otras prácticas, puedan mejorar la productividad en la construcción, esto sería benéfico no solo para la economía, sino también para la gente.

Respecto al cuidado de la salud, la pandemia ha cambiado la forma de interactuar con los médicos y el personal de salud. Hoy estamos en un mundo que dice "me pondré en contacto con el doctor de forma no personalizada o por teléfono en videoconferencia, ya no iré mas a un consultorio o a una sala de espera". Mediante IoT se tiene habilidad para pruebas de diagnóstico que toman 30 segundos mediante dispositivos puestos en el brazo. Lo anterior significa una gran diferencia en términos de calidad de vida y detección de enfermedades potenciales o deterioro temprano.

Impacto de IoT en las ciudades. Uno de los retos para IoT en las grandes ciudades es la cantidad de congestionamientos de tráfico en sus áreas centrales. En algunas ciudades (y muy pronto en Monterrey), los vehículos se rastrean para saber si están en las calles más transitadas en los momentos de más tráfico y les hacen un cargo por ello. Lo anterior molesta a los automovilistas, pero provoca cambios en los patrones de tráfico en esas ciudades que han invertido en sistemas de cargos por congestionamiento. IoT también puede determinar oportunamente los niveles de calidad del aire y determinar las medidas a tomar para solucionar la contaminación.

Fuente de referencia: McKinsey and Co. Michael Chui, Mark CollinsChris Daehnick, Roberta Fusaro, Laurel Moglen y Lucía Rahilly.