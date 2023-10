La mirada poética de Elsa Cross obtiene el Premio Internacional Alfonso Reyes 2023

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), anunció a la poeta Elsa Cross como ganadora del Premio Internacional Alfonso Reyes 2023, el cual le será entregado en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey, el próximo martes 21 de noviembre.

El jurado, integrado por Malva Flores, Víctor Barrera Enderle y Bernardo Ruiz, consideró por unanimidad “que la relevancia y hondura de la obra poética, el alcance de su obra ensayística y de traducción, así como su trayectoria internacional, marcan un perfil acorde con los temas e intereses de Alfonso Reyes”.

Nacida en 1946, en Ciudad de México, la reconocida poeta escribe sobre un gran campo cultivado por la mitología. Allí cosecha versos bajo un cielo cargado de imágenes y con la sonoridad del viento que envuelve a las palabras. La vida de los significados hecha raíces a profundidad, escarba en la tierra de un paisaje que se ha dibujado desde la temprana adolescencia.

Entrevistada por El Siglo de Torreón en noviembre de 2022, indicó que si bien la poesía puede ser una expansión de la conciencia, también puede quedarse en la banalidad total. La escritura poética debe abarcar todas sus posibilidades, en una búsqueda lúdica pero no carente de seriedad.

“Entonces, sí, la poesía toma la forma que uno le dé y creo que un poeta tiene un poco la obligación de tratar de dar lo más posible, de no conformarse con esas cosas facilonas y huecas que en realidad no heredan nada, en primer lugar a un autor y menos a un lector”, indicó en ese entonces.

Recientemente, Elsa Cross estuvo en el norte del país, donde fue una de las autoras invitadas a la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey (FIL MTY). Allí participó en tres actividades, entre ellas una lectura de poesía junto a la poeta Coral Bracho (actual ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023).

Su último libro, titulado Isla negra (Ediciones Era, 2023), continúa su interés por el mundo clásico, pues en él varios poemas se refieren a estatuas o estelas funerarias griegas. A la vez, abrigan la casa de Pablo Neruda en Valparaíso y describen un mural teotihuacano. El hilo conductor es la mirada de la propia poeta, que busca elementos al otro lado de sí misma.

Sobre la obtención del Premio Alfonso Reyes 2023, la autora compartió al INBAL: “Haber sido galardonada con este premio es un enorme honor para mí, pues tengo una gran admiración por la figura de don Alfonso Reyes. Quisiera haber podido leerlo aún más, no me ha sido posible, pues su obra es muy vasta. Lo he disfrutado mucho, lo que lea de él es una lección permanente de cómo se puede escribir un ensayo con todo el rigor y la profundidad y, además, con un estilo magnífico”.

Elsa Cross será también una de las invitadas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a efectuarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023.