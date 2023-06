'La Iglesia está abierta para todos'

Para compartir su experiencia y presentar su libro titulado "Un homosexual alcanzado por la Misericordia de Dios", Rubén García estuvo presente en La Laguna, en donde ofreció una serie de conferencias tanto en Matamoros como en Torreón, a invitación del apostolado Courage capítulo Torreón.

José Luis Escamilla, Vicario General de la Diócesis de Torreón, explicó que Rubén en su libro ha plasmado uno de los temas que se consideraban tabús y que además es una muestra de que la Iglesia Católica está abierta para todos.

"Dios le regaló el abrazo misericordioso y lo rescató de donde él cayó, pero esto nos recuerda que esa es la parte nuestra a eso mandó Dios a su hijo Jesucristo, a rescatarnos. Cada uno tenemos nuestra historia y Jesús ha venido a rescatarnos. La presencia de Rubén es muy rica porque comparte su testimonio y nos recuerda que Cristo sigue realizando su obra misericordiosa".

Originario de Guadalajara, Jalisco, Rubén compartió que debido a sus preferencias sexuales, creía que la iglesia lo rechazaba, que no había un lugar especial para personas que como él, sentían atracción por el mismo sexo. Pero gracias al apostolado llamado Courage, aprobado por el papa San Juan Pablo II, pudo darle otro sentido a su vida.

"Es un apostolado propositivo, se propone, no se impone porque así es la misericordia del señor, dice 'Pongo delate de ti, el fuego y el agua, la vida y la muerte, a la bendición y la maldición, lo que tu elijas eso se te dará'. Es un apostolado que la finalidad no es la heterosexualidad, es la santidad a donde Dios me lleva, el vivir la castidad, la pureza, a donde Dios me lleva, porque muchas veces piensan que en este apostolado vendemos la pastilla mágica de la heterosexualidad", detalló.

Aunque reconoce que aún siente atracción por las personas de su mismo sexo, la paz y la tranquilidad que le da la castidad, no cambia por nada, y que además, no se le daría ningún hombre.

Rubén es claro al decir que la iglesia no le impone ni le prohíbe nada. "Yo me forcé a vivir una vida diferente, y no es que la iglesia me lo imponga… Reconozco mi atracción, no porque la iglesia me lo impone, yo digo, esta felicidad es maravillosa".

Por su parte Sergio, coordinador de Courage Laguna, comentó que desde hace 5 años dan acompañamiento a las personas que sienten atracción por su mismo sexo, y que desean dar otro sentido a su vida.

"Llega a La Laguna, por autorización del obispo Luis Martín Barraza, a partir de ahí hemos iniciado por una necesidad. Yo soy parte… Buscas una manera de vivir diferente, la mayoría de nosotros venimos de prostíbulos, y ya no quieres vivir esa situación, lo que buscas tu, es buscar es paz de Dios, que solamente viene de él, yo he encontrado a partir de 5 años, ese encuentro con Jesús y lo que me ha regalo es estar en paz, y más que nada, estar con nuestro señor, que me ha regalado esta misericordia".

Courage Laguna, también atiende a familiares y amigos para comprender a la persona y ayudarla.

"El método es pasar por una entrevista, por el coordinador, pasamos por ese proceso si vemos que el hermano no acepta esa ayuda por medio de las entrevistas de forma personal, y si no está decidido a vivir a lo que el apostolado ofrece, no se puede integrar, se queda en ese intermedio, no puede ingresar, se le da seguimiento de forma persona sin dejarlo fuera por la confidencialidad que se maneja", dijo Sergio quien aseguró que todo es en completa confidencialidad. Los interesados podrán llamar al 87-11-44-28-10.