La historia de 'Pincky', el perrito que terminó herido tras defender a su familia

En los últimos días se ha vuelto viral la historia de "Pincky", un pequeño chihuahua que defendió su hogar de ladrones en Nayarit. La Veterinaria Animal Center "Pet Shop", que atendió de emergencia al perrito, narró que los agresores se metieron a robar a la casa cuando la familia no estaba, por lo que al defenderla "Pincky" fue herido con un trinche de jardinería.

"'Pincky' se encontraba sangrando y con mucho dolor, lo tranquilizamos para poderlo levantar y transportarlo". De acuerdo con el diagnostico, uno de los picos del trinche atravesó desde la columna hasta un testículo de la mascota, mientras que otro atravesó toda la pierna.

"Afortunadamente ninguno de estos perforó algún órgano vital", precisaron. Luego de la intervención quirúrgica, "Pincky" reaccionó excelente y luego de permanecer en observación por algunos días fue dado de alta y ya se encuentra con su familia de regreso. "Fuiste muy valiente y fuerte", aseguró la veterinaria.

(ESPECIAL)

Aplauden en redes la heroica labor de "Pincky"

De acuerdo con medios locales, los dueños de "Pincky" acudieron con las autoridades para interponer una denuncia contra quien o quienes resulten responsables de la agresión. La historia de la valiente mascota ha conmovido a los usuarios de redes sociales, quienes celebran y aplauden la heroica labor de "Pincky".

"Podrá ser atravesado, pero su espíritu es impenetrable", "No es bueno desear el mal a nadie, pero gente tan cruel no debe quedar sin castigo, ojala les caiga todo el karma a quienes hacen eso", "Pincky es un gran guerrero y muy valiente" y "Yo quiero tener un superhéroe como él, la maldad no siempre triunfa… el ángel venció al demonio!!!", fueron algunos de los comentarios.