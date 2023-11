La edad de las cosas

Seguramente muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que la edad no es un tema de conversación que agrade a la gente, casi siempre se convierte en un juego de estrategias tanto para el que le pregunta a alguien su edad como para el que intenta contestarla, Por otro lado, y en concordancia con ello, se han escrito un montón de frases motivadoras sobre la edad y sobre el tiempo como queriendo endulzar el amargoso tema de la edad y del inefable paso del tiempo.

Se dice que mientras avanza la edad nos transformamos hasta que nos volvemos más sabios, lo cual no siempre es cierto, no obstante, es más común que sean las transformaciones físicas las que más preocupan, en este sentido, Mark Twain nos da la pauta para no preocuparnos, nos dice que la edad es un tema de la mente sobre la materia. Si no te importa, no importa. Probablemente, Twain fue un chavoruco en su época.

En algún lado escuché que el tiempo es implacable, creo que fue en una canción de Pablo Milanés, lo cual significa que hagamos lo que hagamos no podemos evitar ni apaciguar sus efectos, por eso, a los cuarenta, a los cincuenta o a los sesenta, fácil viene la enfermedad. Y esto es para todo y para todos, no hay en la naturaleza quien se salve del deterioro, quizás en el reino vegetal encontremos algunas especies que se aproximan a la inmortalidad sin lograrlo como nuestra modesta gobernadora que además de perfumar el desierto puede vivir más de 10 mil años o nuestro admirado y magnífico ahuehuete, conocido por algunos como sabino, que adorna las riberas del Nazas y del Aguanaval que puede vivir varios miles de años. En Santa María del Tule, Oaxaca se encuentra el árbol del tule, quizás el ahuehuete nacional más longevo, que podría contar la historia de México de los últimos 2000 años. Sin duda el gen matusaleno, se encuentra en las plantas.

Pero también hay elementos abióticos, esto es sin vida, que sin embargo son fundamentales para que ocurra la vida, como el agua que también son afectados por el tiempo.

Así podemos decir que tenemos agua nueva o joven y agua vieja o agua antigua. Ahora mismo nosotros bebemos y usamos agua de edades que van desde varios años hasta miles de años. Existen evidencias científicas, como el estudio de Brouste y colaboradores, que usando el carbono 14, determinaron que el agua que se está extrayendo en el acuífero principal tiene edades que van desde unos años hasta 30,000 años. Y que a mayor edad del agua mayor la concentración del arsénico y de otros compuestos igualmente perjudiciales para la salud y el ambiente.

La misma agua que tomaron los grandes mamíferos como el mamut, el mastodonte, el tigre colmillos de sable, coyotes, entre otro en el pleistoceno tardío, mucho antes del desarrollo de los hombres. Con la salvedad que ellos tomaron el agua nueva cuando tenían muchos días o semanas de edad.

Esto es lo que tenemos, una fuente de agua nueva cada vez más raquítica y un acuífero cada vez más seco que está obligando a perforar pozos a grandes profundidades para extraer el agua antigua que tanto daño ha causado, y que para lograrlo tienen que atravesar capas de gran dureza y baja permeabilidad, alejándose así de lo que conocemos cómo acuífero libre para llegar a otro que se considera por los expertos como semiconfinado. En el que no sólo se encuentra agua de baja calidad, también es baja la producción de agua que se puede obtener de él.

¿Por qué decimos que las fuentes de agua nueva son exiguas o mezquinas? ¿Acaso la supuesta recarga del acuífero con agua nueva que nos hicieron creer desde hace más 15 años de aproximadamente 500 millones de metros cúbicos, no existe más? ¿Acaso la Conagua pretende gestionar el agua de la Era de Hielo para el presente y futuro de nuestra región?

En la siguiente colaboración abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los Sistemas Gravitacionales de Flujo de Aguas Subterráneas. Hasta entonces.