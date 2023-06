La DD y su querido ITAM

Denise Dresser es hoy por hoy la estrella de la muy flaca oposición vs. el presidente López Obrador. Lo que ahora le sucede es que está siendo utilizada por la endeble susodicha fuerza opositora.

Denise, a la que conocí hace años, tiene ciertos problemas personales que han hecho pensar a muchos que los periodistas de opinión tendríamos que ser evaluados por un analista, TODOS… ¿por qué? En el caso de ella es más evidente que en el de otros que conozco. Revela en sus opiniones políticas su propio caso muy personal.

Denise es hija de una Sra. Mexicana y de un extranjero quien se decía que era inglés pero se ha comentado por ahí que realmente su padre era Belga… ¿Que tenía el nombre de Dresser?

Tuve el gusto de encontrarme en cierto momento cuando Denise empezada a destacar en periodismo. Fue muy grato estar sentada en una cena de amigos comunes, con su mamá que me explicó algunos problemas de su hija. Comprendí la situación. El padre murió cuando ella tenía 7 años, entonces la pequeña niña se quedó sola con su madre.

Sin embargo, las ideas que ha estado demostrando a lo largo de su trayectoria periodística las había adquirido tras algunos años mientras estudiaba en los Estados Unidos.

En cierto momento de su historia, se presentó como si se tratara de un honor para el Senado de gringo, para ella explicarles 'lo que sucedía en México".

Regreso muy honrada a nuestro país, casi en calidad de representante del mencionado senado extranjero...

Cuando la conocí estaba casada con un estadounidense. Si mal no recuerdo, posteriormente se separó de él. A posteriori se unió con un " hombre inteligente" llamado Brozo, el cual solo tuvo éxito como payaso político.

En el ITAM, dependencia ultraderechista, ha tenido mucho éxito.

El problema con ella es que no se siente mexicana o por lo menos, es lo que aparenta: "el no sentirse mexicana". Y desde luego menos aún en un gobierno como el actual en México que tiene por el momento 22 estados y que acaba, seamos francos, de darle el último catorrazo al PRI que dicho sea de paso, ha sido pésimamente dirigido en estos últimos tiempos.

Denise Dresser con todos los títulos universitarios de aquí de allá y de acullá que pueda tener, no demuestra un sentido patriótico. Pero además, sus opiniones son hoy por hoy muy anticuadas, aun cuando no se trata de una mujer vieja.

Como muchos, tiene un apellido extranjero que no proviene de los españoles ni de los indígenas. Y, en lugar simplemente de decir que nací en México y soy Mexicana, se enreda demasiado hacia otros pensamientos ajenos a los intereses del país.

ACTUALMENTE

Hasta el momento muchos derechistas como la citada, siguen haciendo pataleta del México actual que, repitamos, actualmente lo único a lo que se adhieren como la DD, es a historietas como las que nos cuenta.

Tales historietas están ya fuera de la realidad y, algunos no se han dado cuenta por lo visto que en estos últimos 4 años el país por fín despertó a la democracia, lo que no existió en el México anterior, no obstante muy breves intentos.

Por fin se entiende que no necesitas ser catedrática como el caso de DD, para ser un ciudadano consciente.

Que todos los mexicanos somos ciudadanos capaces, en materia de voto.