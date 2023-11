La Columna de Rosell

Otra vez, Santos Laguna amenaza en meterse a la liguilla por la puerta de la cocina. Hoy juega en León, que significa el segundo obstáculo a salvar para enfrentarse al águila todopoderosa. Con su triunfo sufridísimo del pasado jueves contra Mazatlán, los Guerreros por fin ganaron dos partidos seguidos, jornada final en San Luis e inicio de Play-In a Mazatlán en el Corona. La última vez que lo hicieron fue en la jornada dos y tres del Clausura 2023, le ganaron tres a cero a Pumas en el Corona con doblete de Diego Medina y Harold Preciado, después fueron a Mazatlán a derrotar a los cañoneros 1-2, con goles de nuestro dúo dinámico, Brunetta/Preciado. Han tenido que pasar 31 partidos para que los laguneros vuelvan a ligar victorias, ahora para llegar a la liguilla es necesario vencer al León y para eso Santos Laguna tendría que ligar tres juegos ganando, que podría ser también por la vía de los penales en este Play-In.

¿Cuándo fue la última vez que los laguneros ganaron tres partidos seguidos? Fue en el Apertura 2022, cuando se ganaron diez juegos, en el torneo regular de ensueño de Lalo Fentanes, de hecho, los guerreros tuvieron dos rachas de tres ganados seguidos y lo hicieron de la jornada 9 a la 17, es decir, cerraron ganando siete de los últimos nueve. La primera racha fue de la 9 a la 11, 2-1 a León, 1-5 a Pumas y 4-1 al Atleti. En las últimas tres jornadas vencieron en fila a Bravos 2-0, Xolos 0-2 y Mazatlán 3-0, impresionante, lamentablemente en la liguilla se cayó derrotado con el Toluca 4-3 y 1-2 y quedó hecho trizas el sueño de Fentanes de llevar a la séptima estrella al Santos Laguna.

La actualidad nos muestra un equipo que parece una vela que lucha por no apagarse a pesar de múltiples vientos traicioneros, y a estas alturas increíblemente sigue encendida. Esta bola de gitanos nos tienen en estado de bipolaridad constante, una depresión maniaca o una euforia incontrolable, episodios de estado de ánimo contrastantes de jornada a jornada. ¿Quién se atreve a pronosticar algo para el juego de hoy en León? De entrada, hay que retroceder hasta el 26 de agosto del 2017 para encontrar la última vez que Santos ganó en León de los Aldama. Hablando de bipolaridad, qué les parecen las estadísticas entre estos dos en sus respectivas casas: en León han jugado 18 veces con solo un triunfo de los laguneros (el referido anteriormente) y 10 de la fiera. En Torreón, 19 partidos, con 13 victorias de Santos Laguna por 4 de los esmeraldas.

Basándonos en estos comportamientos, el equipo de Larcamón tiene la ventaja sobre el de Repetto, sin duda, pero nadie en esta Liga tiene a dos futbolistas del calibre de Brunetta y Preciado, solo Santos Laguna, estos dos le pintan la cara a cualquiera y con eso que el León no es como lo pintan, por ahí se puede colar el guerrero y aparecer inopinadamente en plena fiesta y retando al invitado de lujo. La ofensiva de los comarcanos no tiene ciencia (diría nuestro presidente), se juntan Argentina y Colombia con sus mejores exponentes en México y no hay quien los resista.

A propósito, recuerdo unas palabras de Hugo Sánchez cuando dirigía y le tocaba enfrentar a Santos: "en ataque no tienen otra, de Pony a Jared y es todo" pues sí, pero lo vacunaron y vacunaron a toda la liga. Por más que lo prevengas, jugadores de las características de Harold y Juan Francisco, así como en su tiempo los bien amados Pony y Jared, son imparables cuando salen de vena. Y así andan estos dos, son como Hall y Oates, cargan con toda la creatividad de la banda y los demás solo tratan de no equivocarse con demasiada frecuencia.

Están tan encendidos, que incluso compañeros como Vergara o Emerson, que deberían de ayudar con el peso del ataque, desaparecen constantemente y cuando la tienen, raramente eligen la jugada adecuada. ¿Imagínense un tercer atacante del nivel de estos dos? Ojalá la directiva santista (Dante Elizalde y su equipo) resistan los cañonazos de verdes que por todos los frentes bombardearán a la oficina santista. Y en lugar de deshacerse de cualquiera de estos cracks, les traigan al menos un socio de gran calibre. Si quieren que la afición regrese a las tribunas, mantengan lo bueno, y si pueden, mejórenlo.Rafael Rosell

Twitter: @Rafael_Rosell