La Columna de Rosell

Dicen que la vida siempre te da revanchas, la vida en un momento dado te da la oportunidad de resarcirte de los errores que has cometido en el pasado. Es decir, tarde o temprano la vida y en este caso el futbol te pone en el lugar exacto para al menos intentar reponerte y lo más importante, darle otra señal de que tu afición te importa.

La verdadera afición entiende cuando el equipo se entrega y muestra el legendario espíritu guerrero y al final no es que el resultado no importe, pero se agradece el esfuerzo como el realizado en una de las dos canchas más complicadas no solo para Santos Laguna sino para cualquier equipo de la Liga, visitar al América, cierto, se perdió, pero no como lo habíamos creído miles, por una gran diferencia y arrastrando el prestigio que tiene la playera verde y blanca a rayas horizontales.

Para muchos pragmáticos se volvió a perder y punto. Difícil alegarles, al final de cuentas por más que lo hayasmerecido regresas a casa con cero puntos, de acuerdo y se entiende.

Pero la forma de jugar y volverse “cómplice” de lasÁguilas para protagonizar uno de los partidos más vibrantes del torneo, lo entretenido y divertido que estuvo el partido ante la inesperada oposición que mostró la escuadra lagunera. Del minuto uno al minuto noventa y en tele abierta nacional, los Guerreros de Repettomostraron que pueden estar más cerca de ganar que perder.

Lo dicho, que buenas señales se captaron de la derrota en el Azteca, así como también la exhibición en el Volcán, donde se jugó bien pero también se perdió, irónico los dos mejores juegos de Santos, visitando a Tigres y América resultaron en derrotas.

Ahora a lo que nos referimos al principio de este texto, ya demostraste que puedes jugarles y por momentos llevar al límite de sus esfuerzos a dos grandes favoritos para llevarse el título en sus casas, pues ahora otra vez el futbol y la vida te da la oportunidad de confirmar que puedes formar parte del top ten de la Liga. Bravos viene de romper una racha de cinco sin ganar derrotando al Atlético 3-2 en el Olímpico Benito Juárez.

Ahora los fronterizos son novenos de la tabla (zona de play in) el equipo que dirige el joven Diego Mejía (una agradable novedad en nuestro medio) es el ejemplo del equilibrio, su diferencia de goles es cero, es decir ha anotado 22 y recibido 22.

De visitante ha ganado dos partidos, recordemos la enorme sorpresa en la jornada uno venciendo en el Azteca al América uno a dos y una jornada después fue a la bombonera y goleó 2-4 al Toluca. Santos como sabemos esta convertido en un local impresentable con tres derrotas en siete partidos, arrancó el torneo volviendo a perder en casa contra el visitante más malo de los últimos tiempos, los Gallos Blancos por un penoso 0-2.

En la nueve la hecatombe, Necaxa lemete un deshonroso 2-5 y en la doce León le da un paseo y misericordiosamente solo le gana 0-2. Ganarle a Bravos hoy en el Corona significaría que por fin aprovechaste las condiciones que este benevolente sistema de competencia te permite a pesar que ya el once y el doce han sido omitidos en el repechaje ahora llamado “play in” en honor a nuestros amigos de la NBA.

Santos Laguna en este momento está hundido en el jugar 15 de 18, (con un juego menos contra Rayados en Monterrey) ganar, le podría significar subir tres escalones y provocar una ilusión en su afición de una escalada rumbo a los puestos mínimo de privilegio del “play in”.

Pero las experiencias anteriores sobre todo cuando se viene de un triunfo han sido amargos espejismos, después de ganarle a Puebla a domicilio dos empates seguidos, después de ganarle a Pumas en la fecha siete parecía el definitivo despegue de la nave de Repetto y vinieron dos derrotas en Pachuca y la vapuleada que les dio Necaxa, se le gana a Xolos en la once, pero luego se vienen dos derrotas seguidas. Aver si ahora si se pueden ligar dos partidos jugando bien y sobre todo ganando.