La Columna de Rosell

El muy entretenido inicio de la Leagues Cup al parecer tiene ofendidos a los puristas del deporte, que vilipendian el torneo por simple hecho de divertir y ganar un titipuchal de dólares que alcanzan para los promotores del espectáculo y para ser repartidos entre todos los clubes participantes. La forma en que se decidió el Inter vs. Cruz Azul, incluso los guionistas de Hollywood en este momento en huelga, investigaron si alguno de sus colegas no andaba de esquirol, solo alguien involucrado en la magia del cine, pudo haber escrito ese Happy Ending.

El héroe de la película aparece en el momento justo y evita el riesgo de los penales con la ejecución de un tiro libre que viene hacer una injusticia para los futbolistas mortales. ¿Cómo rayos hace Messi para pegarle a una pelota con esa seductora maestría? La barrera de la Máquina era de cemento, con los altos saltando por donde la elíptica venía, fue inútil, ese cálculo ni Oppenheimer lo hubiera imaginado (perdón por subirme al tren del mame de moda). Al final de cuentas fue un duelo entre últimos lugares de sus respectivas ligas, con el plus del Indiana Jones del fut. Y como no, la Máquina tenía que exportar sus cruzazuleadas.

Lejos de Miami, a más de cuatro mil kilómetros de distancia, en Vancouver, Canadá con un clima amigable, los White Caps enfrentaron a los campeones de la zona, los esmeraldas del León, ofrecieron un partido agradable y terminaron 2-2, para dar paso a una de las series de penaltis más bizarra de que se tenga memoria, 38 tiros de penal y el marcador final desde los once pasos fue en favor de la fiera, 16-15, siendo la quinta serie de penales más larga de la historia del fútbol. Uno pensaría que después de esta épica el ganador pasaría a la siguiente ronda o sería campeón de algún torneo, no, estos pelearon fieramente por un punto, que es lo que concede la Liga de Clubes si ganas los penales después de empatar, es decir, el León tiene dos puntos y el Vancouver uno.

En Austin, los cañoneros de Mazatlán que tenían seis partidos de Liga MX sin ganar, arreglaron y bien al Austin FC, con tres muy buenos goles, los texanos son quintos en la MLS y Mazatlán es el pato feo eterno de la MX, pero eso no obstó ni constó para que los porteños le pusieran una arrastrada a los de la capital de Texas. En el grupo de nuestro Santos, Orlando, que es lugar cinco en la Conferencia del Este, recibió a Houston, que es noveno de la Oeste, empataron a uno, se fueron a penales y Orlando se llevó el punto extra.

Santos Laguna hace su debut pasado mañana en Houston, recuerden, de los grupos de tres el último queda fuera, sería una vergüenza más a la fila si Santos Laguna no accede a la siguiente ronda de eliminación directa. En resumen, dejen de prestar tanta atención a los finitos críticos de todo, qué si ganamos la Copa Oro, no hay merito, ¿qué porque aceptó la MX involucrase en la Leagues Cup? Seamos felices y disfrutemos lo que hay, al fin y al cabo, sigue siendo libre albedrío, ¿no estás de acuerdo? No la veas. Nadie te va a cobrar un centavo si decides no dedicar un solo momento de tu valioso tiempo en echarle un vistazo a este experimento. No es que tienes pagar sí o sí a CFE, aunque te aplique la del "con el apagón que cosa sucede".

No creo que incida en las votaciones del próximo año, ni que baje el índice de inseguridad, ni que acabe de colapsar el sistema de salud, esas sí, son cosas serias y merecen nuestra total atención por obligación ciudadana.

Pero la indignación fabricada que sienten algunos porque sigamos participando en nuestra área en todos los niveles es ridícula. Habrá que ver cómo sigue este torneo, si nuestra gente y los gringos siguen respondiendo y sigan, si no llenando, al menos haciendo entradas decentes en todos los escenarios, son 77 juegos en cuatro semanas, vaya reto, pero si la raza responde, obvio habrá futuro para este norteamericano torneo.Rafael Rosell

