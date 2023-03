La Columna de Rosell

Después del clamoroso éxito del Clásico Mundial de Beisbol todo parece indicar que una buena cantidad de aficionados al deporte en general que estaban dudando si se metían de lleno al mundo de la pelota se han decidido y se quedaron con hambre de beis. Estamos de acuerdo que una cosa es seguir los juegos de nuestra selección nacional de beisbol y otra cosa es seguir ahora, por ejemplo, a algún equipo de las grandes ligas que inician el jueves próximo o elegir un equipo de nuestra liga mexicana que arranca el 20 de abril.

Pero lo importante es que ya tenemos la llegada de una nueva camada de aficionados provocado por el Mundial de Beisbol. Ahora su humilde servidor les dará algunos tips para cuando platiquen de beis. Fundamental entender que las anotaciones son carreras no goles, por eso no puedes decir, ejemplo: dos a uno, es dos a una. Nunca en la vida se les ocurra decir que un equipo saltó a la cancha, no, en el beis se dice terreno o diamante, nunca cancha. Obviamente una aberración sería decirle a la bola o pelota, balón, es más, hay algunos puristas que incluso les hace corto circuito llamarle partido y no juego a los juegos, pues, me parece una exageración, pero para que vean cómo se la gastan los beisboleros de cepa.

No se saquen de onda nuevos aficionados cuando un bateador conecta un jonrón y el narrador grite sin ningún recato, ¡la sacó del parque! y ustedes claramente vean que la bola se quedó en las gradas, de hecho, sacarla del parque sucede muy raramente, solo los grandes bateadores lo han logrado, y por cierto eso del parque es pura poesía, no son parques, son grandes estadios, pero así nos gusta que se les llame, aquí preferimos decirle parque de la Revolución, aunque su nombre sea estadio de la Revolución y si le agregas que está a un lado de un auténtico parque como nuestro bosque Venustiano Carranza, pues como anillo al dedo.

Solo viendo beis muy seguido, la mayor cantidad de juegos que se pueda, pasas del interés al franco enamoramiento, cuando llegas a entenderlo no solo por las reglas, sino por sus misterios y situaciones, que increíblemente hacen que vuelvas asombrarte como la primera vez a pesar que hayas visto mil juegos.

Amigo nuevo aficionado, bienvenido a este hermoso deporte, ahora será para ti un reto seguir un juego de esta nueva temporada, con nuevas reglas con el fin de agilizar los partidos, tendrás que entender que un bateador puede ser marcado con un strike si abandona la caja o un pitcher toma más de 15 segundos para lanzar a home. Por otro lado, no te preocupes si consideras que te falta un chorro para comprender al cien el beis, este bendito deporte siempre ubica al petulante que piensa que sabe más que el deporte en sí, siempre y puntualmente el beisbol nos recuerda que cada juego ofrece un reto, alguna jugada qué, aunque parezca increíble, resulta inédita.

Si el fut, que al parecer la única regla que históricamente resulta incomprensible como la de fuera de juego te la aprendes y listo ya fregaste. En el beis por ejemplo existe algo llamado balk que a ciencia cierta nadie entiende a cabalidad, y es un engaño del lanzador, con decirles que un umpire de las grandes ligas que se acaba de retirar después de diez años de servicio, confesó que nunca marcó un balk porque nunca entendió la regla. Pero para eso existen muy buenos comentaristas y analistas para que nos ayuden a entender cada vez mejor este extraordinario entretenimiento.

La clave para meterte de lleno e incluso apasionadamente, nuevo aficionado al beis, es elegir un equipo, en este momento y después del mundial, las figuras más llamativas sin duda en nuestro país son Randy Arozarena y Shohei Othani, el pequeño problema, sobre todo con el japonés, es que su equipo es muy malo, los Angels de Los Ángeles terminaron la temporada pasada a 33 juegos del primer lugar de su división, los Astros de Houston, que acabarían campeones, en el caso del mexicano-cubano Arozarena, sus Rays de Tampa Bay terminaron terceros, a trece juegos de los lideres Yanquis, se colaron al wild card o repechaje y fueron eliminados por los Guardianes de Cleveland. Pero tu éntrale sin miedo e inmiscúyete, déjate llevar, ya verás que el beisbol te lo recompensará.