La Columna de Rosell

Otra vez la impaciencia, la nueva madre de todos los vicios, contagió a los medios y a la afición lagunera la semana posterior a la llamativa derrota en casa por tres goles. No importaba que fuera la jornada uno y que restaran 16 por jugar, sin lo refuerzos este equipo no va a caminar, nos espera el oprobio y la vergüenza nacional. Sin hacer caso a esperar que al menos transcurrieran cinco jornadas para establecer un juicio un poco más cercano a la realidad, no, lapidarios, medios y la mayoría de la afición emitían pronósticos de una hecatombe similar a la provocada por la insensatez de traer de nuevo a Pedro Caixinha. "Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver" nos recuerda Sabina.

Después de competirle en casi todas las estadísticas del juego de igual a igual a Tigres (menos en la más importante la referente a los goles) Eduardo Fentanes director técnico del Santos Laguna se esforzó en no parecer optimista después de tragarse un 0-3, pero se notaba su confianza que con la llegada que tiene su equipo (campeón de goleo colectivo el torneo pasado) y un poco de punch las cosas caminarían.

En el proceso de mejoría de cada partido, vencieron a los Pumas agobiándolos con un tiroteo incesante para que la gente en el Corona volviera a ver tres goles, pero esta vez del equipo correcto. Irresistible la frase, "Ni somos tan malos cuando perdemos por tres, y tan buenos cuando ganamos por tres" cierto, el equilibrio es la panacea, el cuento del mentado trapito, no lo subas mucho porque te dará frío abajo, pero tampoco lo bajes mucho porque entonces es arriba donde sufrirás las inclemencias.

Por lo pronto los laguneros demostraron el viernes en Mazatlán lo declarado por su entrenador, crean un titipuchal de ocasiones de gol y se complican cuando no las culminan, eso aunado a una defensa que ha permitido también numerosas oportunidades del rival, deja en suspenso partidos que deberían de resolverse anotando un tercio de la creado y no dejando al kamikaze Acevedo ofreciendo su físico en cada una de sus electrizantes atajadas para mantener a su equipo en la pelea en cada partido.

La victoria en el puerto de alguna manera compensa la derrota de la jornada uno en casa, Santos con apenas tres jornadas ya está en los puestos que creemos ya no abandonará a lo largo de este Clausura, entre los primeros ocho. Ahora, si se aspira a bordar en la playera la séptima estrella, los dos que lleguen deben de ser de impacto inmediato y ayudar a la muchachada que ha sido fundamental en las dos victorias seguidas. Harold por cierto ya debía desde hace un buen un gol importante, un gol qué de puntos, y lo hizo ayer en Maza, además su pase de gol a Brunetta fue un poema.

Faltan dos juegos, en Guadalajara contra Atlas y recibir al América, para después de cinco jornadas ya darnos una primera idea de lo que pueden aspirar los Guerreros sin contar con los dos refuerzos y que tanto los necesitará para redondear el equipo. Si se sigue apostando a atacar, siempre con la frente en alto y con la mirada fija en el arco rival, tratando de llegar sin reposo una y otra vez lo más cerca posible para marcar y así bajarle un poco a la intensidad llegadora para manejar el juego con ventaja, a este equipo de Fentanes no le va el cero como para negociarlo, siempre argumentar con goles es el objetivo. Jugando así se está más cerca de ganar que lo contrario.

Paciencia muchachos, Santos Laguna nos ha enseñado a lo largo de su historia que en base a no desviarse del camino trazado a menos de que sea estrictamente necesario, tarde o temprano los puntos llegarán en la cantidad deseada, el asunto es mantenerse lejos de la bipolaridad futbolística, evitar la euforia y la depresión, equilibrio y temperancia chavos, verán cómo este equipo no es el desastre que visualizaron los agoreros de siempre y atención, que tampoco es la máquina aceitada que otros quieren ver después de ligar triunfos. Solo nos queda desearle el mayor éxito a esta versión de los Guerreros repleta de escuincles canteranos bajo la dirección de un individuo decente y trabajador como lo es Eduardo Fentanes.