La chilena Emilia Pequeño Roessler gana el Premio Joven de Poesía Vaso Roto 2023

Este martes se dio el anuncio de la ganadora del Premio Joven de Poesía Vaso Roto 2023, certamen organizado y convocado por esta editorial y la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2023.

La condecorada fue la poeta chilena Emilia Pequeño Roessler, de tan sólo 26 años edad.

Su proyecto, titulado “notas para una cartografía de los fiordos”, fue seleccionado de manera unánime por el jurado conformado por Christian Peña Rosales, Javier Helgueta Manso y Asunción Escribano Hernández. Por ello será acreedora a un estímulo económico de cuatro mil euros (aproximadamente 73 mil pesos mexicanos) y la publicación de su poemario bajo el sello Vaso Roto.

Según informó la editorial, la convocatoria tiene como objetivo dar a reconocer el trabajo de los jóvenes poetas de Latinoamérica y España. En su primera edición, recibió cerca de 200 manuscritos provenientes de 15 países.

Sobre el poemario

El fiordo responde a la estrecha entrada costera de mar formada por la inundación de un valle excavado o parcialmente tallado por la acción de glaciares. Se trata del corazón de este poemario, un concepto referente al paisaje, imagen de gran tradición dentro de la poesía chilena.

En respuesta a las preguntas que El Siglo de Torreón le realizó durante una rueda de prensa virtual, la autora indicó que se trata de un proyecto donde la inquietud por la mirada tiene presencia. Emilia realizaba una maestría en Teoría del Arte, lo que la instó a leer con profundidad sobre la mirada, el tacto y el conocimiento del mundo.

“Por una parte, estaba ese problema sobre qué es la mirada y cómo conocemos el mundo, pero también había una pregunta en el fondo sobre el amor y los cuerpos que uno no conoce. Y ahí entra la figura del fiordo, como una materialización de algo muy ajeno, muy extraño y que yo, por lo menos, sólo he visto en fotos y nunca he podido experimentar en términos de tacto”.

La poeta se encuentra así en un juego entre lo enciclopédico, la experiencia y el afecto del conocimiento. Es un texto que la autora ha trabajado desde hace dos años, al figurar el paisaje como un mensaje de la vida.

“Me interesa ir armando capas de complejidad en los libros. Es algo que, si bien toma tiempo porque son ideas, figuras que hay que madurar, me gusta mucho”.

Marco histórico

El pasado 11 de septiembre se cumplió medio siglo del golpe de Estado ocurrido en Chile, ese que derrocó al presidente Salvador Allende y colocó en el poder a Augusto Pinochet. Emilia Pequeño Roessler reconoce que esta temática ha marcado profundamente a la tradición poética de Chile, y que su generación más bien pertenece a los llamados ‘los nietos de la dictadura’.

“Es un tema duro, la dictadura todavía no sana y veo difícil que sane porque los ayudantes de Pinochet (a nivel cívico y militar), y el mismo Pinochet murieron sin una condena muy real. Y quienes están condenados están en cárceles especiales, etcétera. Por otra parte, hay víctimas de detenidos desaparecidos y víctimas que, si bien ha habido programas de reparación, esta reparación es muy difícil de lograr”.

Desde su postura, el que Chile haya adoptado un sistema neoliberal muy salvaje ha condicionado a la poesía hecha bajo la cordillera, pues el arte se encuentra en constante relación con los símbolos, las relaciones humanas y la forma en que las sociedades se condicionan.

“La relación con la palabra siempre está muy condicionada con las cosas que están pasando alrededor. En ese sentido, claro, ha sido el tema de la poesía chilena por harto tiempo, pese a que también hay otras escrituras”.

La poeta celebra el trabajo de Gonzalo Millán, Elvira Hernández, Rosabetty Muñoz y Juan Luis Martínez. Hablar sobre el paisaje, el territorio, la casa o la afectividad en Chile, es sin duda hablar de temas políticos.

“Hoy en día, un poema es político de todas las maneras posibles. Hablar de paisaje es político, pues muchas tierras fueron concesionadas a privados durante la dictadura, la repartición de la tierra sigue siendo muy desigual en Chile”.

La entrega del Premio Joven de Poesía Vaso Roto 2023 se dará el próximo sábado 7 de octubre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.