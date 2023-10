La alternativa

ÁTICO

No basta señalar promesas incumplidas, la oposición debe dar mejores alternativas y las formas de llegar a ellas.

¿El aeropuerto Felipe Ángeles es más nuevo y funciona mejor que el aeropuerto de la Ciudad de México? Por supuesto que sí. Pero eso es irrelevante. Después de invertir en él 116 mil millones de pesos, sin incluir aquí buena parte de la infraestructura para conectarlo, debe funcionar mejor que una carcacha desvencijada y abandonada. La cuestión relevante no es ni siquiera por qué ni así se usa, sino cómo estaría el sistema aeroportuario de la Ciudad de México si no se hubiera cancelado el NAIM en Texcoco. Si todo el poder de AMLO se hubiera utilizado para concluirlo, con luchadores en los baños o cualquier otro deseo arquitectónico, hoy tendríamos una mucho mejor conectividad aérea en el valle de México, con una muy importante derrama económica.

¿Está creciendo el sur más que el resto del país? Sí, aunque la única entidad que lo está haciendo de forma importante es Tabasco. Pero después de haber invertido casi 18 mil millones de dólares en la refinería de Dos Bocas, 313.4 mil millones de pesos al tipo de cambio del viernes, más la derrama en la zona de la construcción del Tren Maya (que para el 2024 habrá gastado 480 mil millones de pesos), nadie se puede sorprender que sea el estado con mayor crecimiento en el sexenio. Sin embargo, si esos cientos de miles de millones de pesos se hubieran invertido en seguridad, infraestructura, escuelas y hospitales para la entidad, habrían generado mucho mayor crecimiento y detonado inversiones que habrían transformado a Tabasco. Sirva como referencia que el presupuesto anual total de ese estado en el 2023 fue de 62 mil 725 millones de pesos.

Dato revelador de este gobierno es la poca derrama económica en sus proyectos. Muy poca más allá de la obra civil. Cuando eran oposición demandaban alto contenido nacional en los proyectos de Pemex. Para Dos Bocas, por la prisas, se importaron módulos enteros de plantas provenientes del extranjero. No sé cuánto de esos 18 mil millones de dólares fueron simplemente importaciones.

El costo de no haber utilizado los recursos políticos y económicos de este gobierno para maximizar su beneficio es muy complicado de explicar. ¿Cómo imaginarse a ese Tabasco modernizado con un plan de desarrollo bien pensado? En contraste, Dos Bocas ahí está, emplea 35 mil trabajadores en su construcción, algún día procesará crudo y tendrá empleados y proveedores.

Gobernar es decidir transitar por ciertos caminos y no otros. AMLO optó por gastar los recursos públicos en grandes obras. Con todo su poder logró avanzar mucho más de lo que hubiera hecho otro Presidente. Son visibles y buenas para la propaganda. Pero parten de ocurrencias, que no es la forma racional de potenciar el desarrollo del país.

Lograr convencer a la población de que se puede tener un mejor país es el eje de campaña de cualquier partido de oposición. AMLO lo consiguió: persuadió a una parte del electorado que era posible tener un país sin corrupción, con menos violencia, más crecimiento y menos pobres si las cosas se hacían diferente. Resumió su estrategia con frases pegajosas, como "abrazos, no balazos", y ancló las expectativas con megaobras vistosas.

Para Claudia Sheinbaum la narrativa de campaña pasará por argumentar que vamos por el mejor camino posible. Lo importante es profundizar lo hecho por AMLO. Para Xóchitl, el reto es convencer al electorado, no sólo apelando a su meritoria historia personal, sino de que la ruta seguida es equivocada. Pero no basta con señalar las promesas incumplidas: no se pacificó al país; no crecimos al 4 por ciento anual; no disminuyó la pobreza extrema. Requiere dibujar mejores alternativas y las formas de llegar a ellas.

Las megaobras de AMLO son una muestra de sus errores, no de sus éxitos. Hay que explicar por qué y cuál sería el uso alternativo de los recursos en un gobierno de alternancia. No se trata de estudios de expertos repletos de cifras y tecnicismos, sino de una narrativa acerca de cómo tener un mejor país.