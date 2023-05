Keanu Reeves cumple su promesa y regresa a la música

Keanu Reeves cumplió su promesa de regresar a la música y qué mejor que con su banda Dogstar dentro del Festival Bottlerock, mostrando una vez más su versatilidad artística.

Durante su participación en el festival, Reeves no solo hizo gala de su carisma en el escenario, sino que también demostró sus habilidades musicales. Acompañado de otros músicos talentosos, cautivó al público con su actuación y dejó en claro que la música es otra de sus pasiones.

La agrupación, compuesta también por el guitarrista y vocalista Bret Domrose y el baterista Rob Mailhouse, había anunciado ya su reunión el año pasado, con planes para una gira y un nuevo disco de estudio.

Con Reeves a la cabeza, vestido con un look despeinado y relajado, Dogstar ofreció un recital de 12 canciones, entre ellas varios temas clásicos de sus únicos dos discos de estudio a la fecha: Our Little Visionary, lanzado en 1996; y Happy Ending, de 2000. La agrupación no había actuado en vivo desde 2002.

"Gracias a todos por sus amables comentarios. ¡Estamos encantados de ver la respuesta! Honestamente, no esperábamos esto. Nos hace querer jugar y tocar aún más", señaló el grupo recientemente en Instagram, donde anunciaron su gira.