Karely Ruiz revela que se llegó a sentir 'humillada' y que pensó en quitarse la vida

La modelo regiomontana Karely Ruiz, quien ha ganado gran fama gracias a su éxito en la plataforma de OnlyFans, recientemente reveló que en cierto momento de su vida la pasó 'mal' y que incluso 'llegó a pensar en quitarse la vida'.

Por medio de sus 'historias' en Instagram, Ruiz compartió para sus seguidores una de las etapas más difíciles de sus vidas, asegurando que llegó a sentirse muy mal al punto de verse 'humillada'.

"Hace años la pase mal, hasta la vida me quería quitar", confesó.

Sin embargo, Karely señala que consiguió superar esa etapa y que hoy en día se siente orgullosa delo que ha logrado al ver sus carros.

"Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa y saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pase mal, hasta la vida m quería quitar pero gracias a dios no lo hice no vale la pena tomarle importancia a malos comentarios".