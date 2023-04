Jurisdicción Sanitaria 2 llama a tomar medidas para prevenir presencia de garrapatas en mascotas

Para evitar brotes de garrapatas, cuya presencia se incrementa en la temporada de altas temperaturas, la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Gómez Palacio, ha comenzado a fumigar sobre todo las colonias de la periferia y de mayor índice de pobreza.

De acuerdo con el titular, Luis Fernando Olvera Martínez, jefe de la Jurisdicción, no se han reportado brotes como tal, sin embargo se han atendido aquellos lugares en donde se han detectado la presencia de algunos de estos parásitos externos.

“Estamos empezando la temporada de calor, nosotros lo que estamos haciendo desde hace un mes, es ir a vigilar las colonias periféricas que tienen mayor pobreza para poder nosotros detectar garrapatas en esas casas, en los perritos y nosotros estamos aplicando tanto fumigaciones… no tenemos brotes como tal porque estamos en prevención para eso”, explicó.

Para prevenir la presencia de las garrapatas, que pueden convertirse en plaga, el jefe de la Jurisdicción recomendó no olvidar la limpieza en las mascotas de casa.

“Principalmente el aseo es importante, sobre todo los perritos que sean totalmente caseros, y que cuando vaya a salir no pegarlo en pastizales o donde haya mucha hierba porque ahí está la garrapata, además está en la convivencia con perros callejeros tratar de evitarlo y el lavado del perro, como tal eso es primordial”, detalló.

Olvera, recordó que desde finales del año pasado, no se han reportado casos sospechosos y menos positivos a Rickettsia, padecimiento que transmiten principalmente las garrapatas infectadas.

“Tuvimos una sospecha de caso de rickettsia el año pasado en el mes de noviembre como tal era originario de Durango pero se atendió en Coahuila y al final de cuentas no lo cancelaron, dijeron que no era rickettsia. Entonces desde el año pasado no tenemos ningún caso sospechoso”, recalcó el titular.

También recordó que se tiene una campaña antirrábica para la atención de las mascotas.