¿JUDICIAL o PER-JUDICIAL?

Hace años estuve trabajando con un amigo inteligente y muy patriota que inventó la expresión hoy famosa, de "El PRIAN". Muchos creen que el término es de mi autoría, pero no hay tal, el que lo inventó fue mi amigo Luis Sánchez Aguilar, verdadero autor de esa hoy muy famosa expresión que tanto se utiliza en México, empezando por el presidente. Luis Sánchez Aguilar murió en un supuesto accidente automovilístico de los que el citado PRIAN fue especialista. Hubo varias víctimas además de Luis Sánchez Aguilar, igual murió otro panista y respetado amigo José Ángel Conchello Dávila (Monterrey, Nuevo León, 1.9.1923 Edomex, 4.8.1998). Y no olvidemos a Manuel Clouthier (Culiacán, Sinaloa, 13.6.1934 Sinaloa, 1.10.1989). El 22 de noviembre de 1987, Clouthier logró ganar en la primera ronda la candidatura del PAN a la presidencia en una previa histórica elección interna del PAN.

Volviendo a Luis Sánchez Aguilar (La Jornada 4.12.1997) informó que falleció Luis Sánchez Aguilar, líder del Partido Socialdemócrata. Muchas personas piensan y me lo dicen que yo inventé la expresión El PRIAN, pero es falso. FUE EL.

En cambio, si soy la autora de la expresión EL PODER PER-JUDICIAL que está hoy de moda y con el tiempo se hará famoso por la exhibición de muchos jueces sinvergüenzas, empezando por la propia Ministra de la Suprema corte, Norma Piña que da "manga ancha" a los jueces para liberar a criminales o ministros de la Corte que representan a la oligarquía y la delincuencia, según AMLO.

Por ejemplo, los siguientes ministros que apoyaron la invalidación del Plan B del presidente: Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, entre otros.

¿Y QUE ES EL PLAN B DE LÓPEZ OBRADOR?

Fue aprobado en 2 partes por el Congreso de la Unión, pero quedó invalidado luego de que 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de anular "la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicas". Entre las y los votantes destacó el ex ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien apoyó la invalidación del Plan B de López Obrador, reconociendo que "sí hubo premura del Poder Legislativo".

Luis María Aguilar, uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elaboró un proyecto que planteaba nada menos que la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador por ser omiso en la ratificación de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El propio Aguilar retiró el grotesco documento antes de que fuera discutido el siguiente miércoles, pero la difusión de su contenido generó críticas por parte de Morena, que desde el Senado acusó un intento de "golpe de Estado" contra la administración de López Obrador.El proyecto de Aguilar analizaba el amparo en revisión 386/2023, que estaba enlistado para su discusión en la Segunda Sala de la Suprema Corte. Poco después de la mitad de la sesión, el presidente de dicha instancia, Alberto Pérez Dayán, informó que el documento sería retirado.

UNA PREGUNTA SIMPLE: ¿QUÉ PODER ES EL PRINCIPAL EN MÉXICO?

Según la Constitución de la República, el Presidente de la Nación tiene el título de jefe del Poder Ejecutivo y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. El ARTICULO 12 Constitucional dice: "El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional. Para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas".

Aparentemente la oposición no ha leído la Constitución.

Así las cosas, están equivocados los panistas y demás yerbas que acusan a López Obrador de ejercer un exceso de Poder. Simplemente estos "nenes" no se enteran de lo que leen o NO LEEN. Pero como gritan y se rasgan las vestiduras. Esto dice la Constitución de 1917 que reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Nuestra Carta Magna está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios contenidos en nueve títulos.

Es increíble la forma en que han tratado muchos medios a un personaje como el descrito en líneas anteriores, no por cualquiera, no por nosotros, sino por la propia Cons-ti-tu-ción del País. Y son inauditas las cantidades industriales de majaderías, a cuál más tonta, que ha tenido que soportar en estos años López Obrador. La gente de Morena se lo ha hecho notar en las Mañaneras, pero el presidente ha contestado riendo que no utilizaría jamás su Poder para evitarlo ya que en México la libertad de expresión es una realidad. Apenas a estas alturas le responde algo más consistente de vez en cuando a su enemigo el periódico "Deforma", presuntamente ¿propiedad de Alejandro Junco de la Vega? Monterrey, NL, México; 28.8.1948. Empresario mexicano del periodismo impreso, que no deja ni un día de hacer el ridículo. En lo personal pienso que el dueño ha de ser el riquísimo Carlos Salinas de Gortari pues si no ¿Quién?.

Esto dice el periódico "El País" : El expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari obtiene la nacionalidad española. El exmandatario solicitó el pasaporte español a través del procedimiento que el Gobierno habilitó para sefardíes o su descendiente:

"Salinas de Gortari, de 74 años y cuya familia es originaria de Nuevo León, uno de los Estados donde más se ha recurrido al trámite de nacionalidad española por la vía sefardí, vive en el Reino Unido desde hace años y sus visitas a España son habituales.( ) Preguntado por este diario por la motivación que le llevó a solicitar la nacionalidad española, Salinas defendió que, según la Constitución, todos los mexicanos tienen derecho "por consanguinidad, residencia, matrimonio u otras condiciones a tramitar otra nacionalidad sin menoscabo de la mexicana". ¿Qué tal?