Juan Casamayor y Páginas de Espuma, la germinación de una semilla editorial

México es su segunda casa, pues afirma que visita el país por lo menos en cuatro ocasiones al año. Juan Casamayor, fundador de la editorial Páginas de Espuma, cruzó el Atlántico este fin de semana para recibir el Reconocimiento al Mérito Editorial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el marco de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2023, que se celebró en el Colegio Civil de Monterrey.

El aragonés lo tiene claro: todo buen editor debe ser ante todo un buen lector. Esta idea reside también en el nacimiento de Páginas de Espuma, cuyo origen remonta al año de 1999 en Madrid. Casamayor llegó entonces de Zaragoza, casi por casualidad, para laborar en otra casa editorial. Poco a poco, su intrusión en el mundo del libro lo ubicó en el empastado de distintas cuestiones. Observó el panorama y, puesto que su mayor pasión ha sido el cuento, en ese momento se percató de que no existía una editorial especializada en el género.

Tras participar en una mesa junto a representantes editoriales de la UANL, de la Universidad Nacional, Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Salamanca y de editoriales independientes como Vaso Roto, Casamayor firmó libros de su sello y después conversó con El Siglo de Torreón en la soledad intermitente de una sala de prensa.

“Es curioso porque en los años noventa conviven dos inercias en el ecosistema del libro español. Por un lado, estaban los dos grandes grupos Planeta y Random House, pero por otro hay una primera oleada de editoriales independientes que se mueven rápidas y buscan, entre los dos grandes grupos, las grietas, las hendiduras por las que llegar a otro tipo de lectores”.

La semilla se germinó en un intersticio de la industria, un pequeño jardín de oportunidades que había que regar con motivación. Páginas de Espuma surgió como respuesta a una historia editorial en español variada y fecunda en el cuento, con un evidente nicho de lectores ávido de ser aprovechado.

“Casi 25 años después se puede decir que aquella semilla que se plantó ha ido creciendo en forma de catálogo, con muchas orillas, con autores contemporáneos, autores clásicos. Dentro de los autores contemporáneos hay autores con una trayectoria muy consolidada y nuevas voces que a mí me importan muchísimo”.

El nombre de la editorial proviene de un verso del poeta Luis García Montero: “El mar / que se cierra y se abre / como un libro con páginas de espuma”. Ostenta así un valor simbólico. En el poema, la espuma proviene del mar que contiene multitud de orillas, en palabras del propio Casamayor. No se trata sólo de España y Latinoamérica, la editorial imprime 19 realidades distintas que son 19 países hispanoamericanos.

“Eso multiplica las orillas de ese mar. Y a través de ese mar de libros, de escritores, de escritoras, hemos ido configurando el catálogo. Costó mucho encontrar el nombre y ahora parece que es el nombre que ha quedado en la mente de los lectores”.

Si bien el cuento es el músculo principal, el sello ha apostado en los últimos años por el ensayo. Esta colección ostenta amplitud y se caracteriza por orbitar en la reflexión literaria. La crítica desde la visión personal de los autores, reflexiones de escritores sobre sus lecturas, la correspondencia, los libros de viaje, los diarios, son todos formatos en cuyas playas se pueden encontrar claves sobre el oficio de la escritura.

“Por ejemplo, tenemos dos ensayos de Robert Louis Stevenson, bajo un volumen que se llama Escribir, ensayos sobre literatura. Todos hemos leído La isla del tesoro, pero leer unas páginas de Stevenson diciendo cómo se le ocurrió La isla del tesoro y cómo la empezó a escribir, eso me parece maravilloso”.

Presencia en México

La empresa mexicana Colofón es la encargada de distribuir a Páginas de Espuma en las librerías de los 32 estados del país. En el catálogo de la editorial española, los autores mexicanos protagonizan un buen número de lugares. Así aparecen nombres como Guadalupe Nettel, Antonio Ortuño, Enrique Serna, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Laura Baeza o Alberto Chimal.

“Todo eso ha creado también que haya un trabajo de impresión. Es decir, los libros no sólo vienen de España, sino que otros se imprimen aquí. También ha permitido que escritores de otras latitudes entren muy bien en México. Hablar de Samanta Schweblin, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Liliana Colanzi, Andrés Neuman (que ahora sale Anatomía sensible), eso ha reproducido la presencia de la editorial no sólo con la orilla mexicana, sino con las otras literaturas también”.

Juan Casamayor y Páginas de Espuma recibieron el Reconocimiento al Mérito Editorial de la UANLeer 2023 debido a la trayectoria del sello que actualmente encabeza junto a Encarnación Molina. El editor agradeció los halagos, pero indicó que la condecoración recae principalmente en sus autores.

“Es una alegría, pero es una alegría sobre todo para quien escribe. Nosotros simplemente tendemos un puente entre quien lee y quien escribe. Creo que el premio debe recaer en el catálogo y en los escritores y escritoras de Páginas de Espuma. Ellos son los que van creando y construyendo nuestra editorial, eso es importante”, cerró.