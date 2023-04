Jóvenes se graban golpeando a un niño de 12 años

El caso de bullying de un menor de 12 años ha conmocionado a los habitantes en North Lanarkshire en Escocia, luego de que un grupo de "matones" lo golpeara violentamente a unos metros de su casa, cuando bajaba de un autobús escolar.

Los hechos fueron captados en video, el cual fue difundido en redes sociales donde se muestra a un grupo de al menos 10 jóvenes quienes lo tiran al suelo y comienzan a patearlo en la cara y las costillas, mientras otros filmaron el ataque.

De acuerdo con The Mirror, Lizzie madre de seis hijos, acuso a las autoridades escolares de Clyde Valley High de no tomar acciones al respecto, después de que diera a conocer con antelación el acoso escolar que sufría su hijo desde agosto del año pasado, por lo que decidió sacar al infante del colegio por completo.

"Le dije al personal que Logan estaba siendo intimidado hace meses, pero no se ocuparon de eso, si hubieran lidiado con eso, él no habría sido atacado. Esta violencia no surge de la nada, comenzó con la intimidación", indicó al Daily Record.

Asimismo, la madre de 41 años aseguró que el ataque fue planeado por los jóvenes al momento en que Logan bajara del autobús.

"No quiero vivir con el miedo de enviar a mi hijo a la escuela y no saber si volverá a casa o no", agregó.

Logan se enfrentó a una pandilla de alrededor de 10 jóvenes mientras se dirigía a casa.

Desde entonces a través de Snapchat ha circulado el clip en donde se muestra a Logan siendo confrontado por otro niño mientras la pandilla lo rodea a él y a su atacante.

El otro chico intenta lanzarle puñetazos a Logan mientras se puede escuchar a otros diciendo: "Maldita sea, atrápenlo, métanlo", "M***da" y "graba esto en video".

Segundos después se muestra a más niños unirse a la pelea y comienzan a golpear a Logan en la cara y el estómago, mientras otro joven lo agarra por la capucha y lo golpea repetidamente en un lado de la cabeza.

El ataque salvaje continúa hasta que un automóvil que pasa hace sonar la bocina, lo que hace que los matones huyan de la escena.

El colegial fue derribado al suelo y recibió puñetazos y patadas en repetidas ocasiones.

El video llegó hasta los ojos de la madre quien calificó los hechos como "repugnantes" y aclaró que su hijo no quería pelear con nadie.

(ESPECIAL)

"No tenía otra opción. No pudo levantarse durante días después". "Nadie debería tener que ver a sus hijos ser tratados así, me enferma. Apenas he dormido desde que vi el video y lo pensé", detalló.

Lizzie indicó a medios locales que desde el ataque Logan se ha negado a dejar la casa de su familia por temor a volver a ser atacado. Además de sentirse sumamente "avergonzado" por haber sido expuesto en el clip viral.

"Es como un prisionero en su propia casa, está sufriendo y estos niños pequeños todavía están afuera, gobernando las calles. Esto debería haberse cortado de raíz hace meses", expresó.

Por su parte, los oficiales de la Policía de Escocia dijeron que estaban siguiendo una línea de investigación positiva sobre el ataque.