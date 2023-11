Joven conmueve por bailar en graduación con el retrato de su difunta madre

Las graduaciones son momentos emotivos para todos los estudiantes, quienes festejan el fin de una etapa. La mayoría de las veces son acompañados de sus padres quienes los apoyaron tanto moral o económicamente durante el ciclo escolar; sin embargo, no todos tienen la fortuna de vivir eso.

Cristóbal, un joven salvadoreño, quien se encontraba graduándose, decidió agradecerle y honrar la memoria de su madre fallecida de una manera muy especial.

Fue a través de TikTok, donde la usuaria @carmensegovia785 difundió un emotivo video donde se observa al recién graduado abrazando la fotografía de su mamá y bailando al ritmo de la música el vals de graduación, mientras sus demás compañeros lo hacían con sus madres o algún otro familiar.

Entre aplausos y lágrimas, el joven quedó al centro de la pista, donde posteriormente sus compañeros del colegio se acercaron a él junto a sus parejas de baile para arroparlo y brindarle un fuerte abrazo.

Como era de esperarse el video se hizo viral en redes sociales donde varios cibernautas se han visto conmovidos por esta acción, por lo que le han dejado mensajes de apoyo y solidaridad al joven.

"Fuerza Cristóbal, tu mamá está orgullosa de ti muchacho", "Cristóbal no conozco tu historia, pero me emocioné hasta el alma. Te mando un fuerte abrazo", "Cristóbal no puedo ver el video sin que me salgan las lágrimas. Fuerza guerrero tú mamita desde el cielo te dice estoy orgullosa de ti hijo", "Brother, nadie hubiese tenido ese valor, pero sin importar nada le diste el mérito y la medalla a quien la merecía", se lee en los comentarios.