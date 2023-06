Joven compra el maquillaje de Yeri Mua y el resultado es terrible; terminó con una infección en el ojo

A través de TikTok, una joven compartió su experiencia probando el maquillaje de la 'influencer' Yeri Mua, pues terminó con una infección en el ojo.

Identificada como Veada Santana en la red social china, la joven explicó que el kit de maquillaje que compró era nuevo para usarlo el día de su cumpleaños. Sin embargo, días después amaneció con dolor en su ojo derecho.

"No aguantaba el dolor, lo tenía chiquito y amanecí con el ojo pegado a las lagañas", explicó.

Ante la anomalía en su ojo, Veada acudió de inmediato al doctor, quien le dijo que pudo haberse tratado de una reacción alérgica al maquillaje nuevo.

Sin embargo, la joven piensa que pudo haber sido efecto del pegamento para pestañas que utilizó, señalando que 'no le estaba tirado' al producto de Yeri Mua.

"Yo le echo la culpa al pegamento de pestañas porque lo use ese día (viernes), y al día siguiente (sábado), y le comenté al doctor (lunes en la tarde-noche), y me dijo que si use algo más. Le comenté de la colección y dijo que era muy común que con el maquillaje nuevo tuvieran reacción alérgica las personas. Él le tira a que fue eso y no el pegamento que ya había usado varias ocasiones. Volveré a usar el maquillaje después de aliviarme para confirmar que sí sea algo que tenga que ver con la paleta. No le estoy tirando, sólo es sólo mi experiencia".