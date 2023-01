Jonathan Ávalos retoma su puesto de alcalde en Francisco I. Madero

Luego de dos semanas de haber solicitado licencia por cuestiones electorales, y familiares, el alcalde, Jonathan Ávalos Rodríguez regresó a sus labores el día de ayer.

El edil expresó que fue debido a temas de salud que retomó su cargo, ya que su problema en la cadera la habría impedido desarrollarse de forma adecuada en los proyectos políticos.

Fue el pasado miércoles 11 de enero cuando el edil solicitó la licencia ante el cabildo, en una sesión extraordinaria, en el documento expresó su intención de participar en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Coahuila, y con el deseo que el primer regidor, José Raúl Hernández Núñez, quedara a cargo de la oficina.

Sin embargo, antes de cumplir los 15 días que estipulan las leyes y que el Congreso del Estado dictaminara un nuevo alcalde interino para el municipio de Madero, Ávalos regresó a su posición.

“Si tenía la intención (de participar en el proceso electoral) pero como ha sido muy lenta la recuperación (de su operación en la columna), lo platicamos entre mi familia y decidí mejor regresar, habría sido muy doloroso estar en campaña cuando no aguanto estar mucho tiempo caminando o de pie, por eso regresé a cumplir con mis labores, con mi trabajo”.

Al respecto, detalló que ante el Cabildo ya se tomó protesta de quienes tomarán el cargo de los regidores Julián Tovar Marroquín, quinto regidor, y Darinka Guerra Arieta, sexta regidora.

“Ayer mismo se dio aviso al Cabildo y tomamos protesta de los nuevos compañeros quien es Leonardo Rodríguez y la señora María Inés, quinto y sexta regidora”.

“MADERO ESTÁ BIEN”

El edil señaló que actualmente el municipio se encuentra estable en la mayoría de los aspectos, señaló que únicamente falta el tema de infraestructura a carretera, “en Madero estamos bien, hemos cumplido con los lineamientos; si hay carencias pero no podemos utilizar todos los recursos que llegan al municipio para arreglar esto, esperemos que este año el Estado nos apoye”, así lo indicó.

Referente al tema de seguridad, Ávalos indicó que no hay ningún problema en cuestión, y que el municipio se encuentra entre los más bajos en índices delictivos, mientras que referente al tema del feminicidio de Dayan Yamil, de quien sus restos fueron rescatados en el territorio de Madero, dice que fue un hecho lamentable pero no es correcto que algunas páginas de internet o medios de comunicación difundan noticias falsas diciendo que hay más casos de este tipo, “es un tema que nadie quisiera y estamos consternados, desafortunadamente encontraron aquí los restos, no se porque vino hasta acá pero luego surgieron muchas paginas inventando que hay más mujeres desaparecidas porque es mentira, somos de los municipios mejores en seguridad pública y con buenos índices delictivos”.