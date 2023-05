Invitan a Marcha Silenciosa en el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Gómez Palacio

Por primera vez en La Laguna de Durango, miembros de la comunidad LGBTI marcharán de forma silenciosa, en el marco del Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, recorriendo algunas calles de la zona centro de la Gómez Palacio.

La cita será este miércoles 17 de mayo, fecha establecida por la ONU para esta conmemoración luego de que la Asamblea General de Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales.

En esta marcha silenciosa, el punto de reunión será el estacionamiento de conocido centro comercial de calle Urrea y avenida Victoria en punto de las 17:30 horas, pues la intención es iniciar a las 18:00 con el recorrido.

El contingente saldrá de la avenida Victoria rumbo a la Plaza de Armas, de calle Independencia, en donde se hará una serie de pronunciamientos sobre dicha problemática.

De acuerdo con Óscar Martínez, presidente del comité organizador, el que no sea hable de la homofobia, que se define al odio a los homosexuales; así como de la bifobia, que es el miedo, odio o desconfianza hacia las personas bisexuales; así como de la transfobia, que es el odio o miedo a las personas transgénero, no quiere decir que el problema no exista.

Razón que motivó a esta movilización que se realizará por primera vez en La Laguna de Durango.