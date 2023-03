Investigador Edgar Valencia indaga en las raíces de los símbolos

Su investigación aborda el tema de la emblemática en el arte y cómo sus símbolos han logrado vencer los siglos para ostentar vigencia. Edgar Valencia está de vuelta en Torreón, donde este sábado concluyó en el Museo Arocena un curso y presentó su libro ‘Fiesta, duelo y ascetismo. Cultura simbólica en la Nueva España y el México independiente’, ceremonia donde fue acompañado por los escritores Jaime Muñoz y Leonardo Fabio Sánchez.

Doctorado en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador en la Universidad Veracruzana (UV), su análisis incluye el descenso a las raíces de los símbolos, sus orígenes, significados y distintos usos. En su recorrido, el autor transita por fenómenos como las fiestas populares, ceremonias de dignatarios, carteles y parodia, explorando tanto el horizonte popular como el erudito.

“Es algo a lo cual llegué por curiosidad, pero también por accidente y porque hay temas que te van encontrando. Cuando estaba estudiando la maestría en Xalapa, hace ya bastantes años, de pronto comencé a encontrarme libros sobre emblemática. Comenzaron a salir ese tipo de manifestaciones literarias, lo cual se me hizo muy interesante”.

La investigación de Valencia rebasa las dos décadas de trabajo. Además de sus hallazgos, complementó su contenido asistiendo a seminarios de emblemática en diferentes instituciones académicas. El hecho de que algunas cuestiones salgan de sus soportes artísticos o literarios y pervivan culturalmente en la amalgama popular, es otro aspecto que captó la atención de este profesor.

En el inicio de su libro, el autor cita una frase del poeta Horacio en el texto de Arte poética: ut pictura poesis (como la pintura, la poesía). El tópico lo emplea para introducirse en la temática, pues tuvo repercusión hasta el siglo XVIII. La poesía y la pintura se consideraban artes hermanas, compatibles, con características casi intercambiables. Esta percepción se rompió con el neoclasicismo que dividió sus discursos: la poesía tomó un camino y la pintura otro.

“Tenemos todavía un poco ese resabio. Pero yo creo que la conjunción entre imagen y palabra actualmente tiene muchísima vigencia. La manera en que culturalmente nos relacionamos con las imágenes en internet, es a través de imágenes y palabras. Sí, está la imagen, pero siempre aparece un texto, por ahí que orienta ese sentido”.

Valencia propone un panorama histórico y trata de explicar en qué consiste, con el fin de que el lector pueda iniciarse en el camino de la cultura simbólica. Para ello ilustra con ejemplos de manifestaciones gestadas desde la época antigua, pasando por el colonialismo en México, hasta la modernidad del siglo XIX.

“En México, con toda la tradición que hay de archivos, de textos, de artefactos que nos quedan, de pinturas, de obras, etcétera, hay muchísimos ejemplos de ello. No así en otros virreinatos, por ejemplo, en Nueva Granada, en Colombia, casi no hay manifestaciones, no quedaron registradas en archivos, hay muy pocas fuentes. En México sí hay y se siguen descubriendo estas manifestaciones, y nos dan herramientas para poder entender esa literatura. Son como unos lentes para poder entender y eso es lo que trato de hacer con este libro”.