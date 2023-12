Intensifican operativos antialcohol en Saltillo

Durante la temporada decembrina los operativos antialcohol se intensificaran en Saltillo, por lo que una persona al presentar estado de ebriedad completo se hará acreedor a una multa por 16 mil pesos.

Según dio a conocer Miguel Ángel Garza Félix, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, se lleva a cabo un programa con Tránsito Municipal durante esta época decembrina el cual tiene como objetivo prevenir accidentes.

Recordó que anteriormente solo se ponían dos filtros: uno al norte y otro al sur de la ciudad, pero a partir de este miércoles se intensificaran los operativos para prevenir accidentes, ya que este es un operativo preventivo, pero también la persona que se pase de los grados de alcohol, será puesto a disposición del Juez Calificador.

Cabe resaltar que las multas por conducir en estado de ebriedad incompleta es de 8 mil pesos, y por estado de ebriedad completa en 16 mil pesos.

“El operativo no es recaudatorio, solo nos enfocamos en las personas que traen aliento alcohólico o se encuentran en estado de ebriedad, ahí no se revisa si trae o no licencia, algún foco fundido, o no trae placas, este no es un filtro recaudatorio”, reiteró.

Subrayó que está la opción solo en caso de que la persona presente aliento alcohólico hasta los 90 grados, de que algún amigo o familiar pase a recogerlo; pero si presenta estado de ebriedad incompleto o completo, será detenido.

Finalmente indicó que por lo regular los operativos se llevan a cabo de jueves a domingo, sin embargo durante este mes será a partir del miércoles. Los operativos antialcohol inician a las 22:00 horas y concluyen a las 05:00 horas, mismos que se ampliarán y darán inicio a partir de las 21:00 horas.