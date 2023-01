Instalan módulo de vacunación contra COVID e Influenza en plaza principal de Lerdo

Toda esta semana estarán disponibles módulos en la plaza principal de Lerdo así como en la Dirección de Salud Municipal para aplicar la vacuna cubana Abdala contra la COVID-19 a las personas mayores de 18 años así como el biológico contra la Influenza.

El titular de Salud en Ciudad Jardín, Cecilio Medina Elizondo, destacó que ante el incremento de enfermedades respiratorias en el municipio, era importante acercar la campaña de vacunación a la población. “Lo que estamos haciendo es tomar medidas preventivas. Tenemos bastante personal para que la gente no haga grandes filas”, dijo. El funcionario añadió que los módulos estarán operando toda esta semana en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Este martes, en la plaza principal, personal de la Secretaría de Salud del estado de Durango fue quien estaba aplicando los biológicos a la ciudadanía. La mayoría de las personas que acudieron eran de la tercera edad.

María Guadalupe Delgado tiene 61 años, vive en el ejido San Carlos y hoy por la mañana acudió “a un mandado” a la presidencia municipal por lo que se percató de que había un módulo de vacunación en la plaza principal y no dudó en acercarse para solicitar la vacuna anticovid. La mujer dijo que tenía sólo dos dosis aplicadas aunque no recordó de qué farmacéutica. “Me vacuné el año pasado, y pues ahorita voy a aprovechar a que me pongan el refuerzo”.

El biológico Abdala se presenta en frasco ámpula y la recomendación, según los profesionales sanitarios, es hacer la dilución cuando se tengan a 10 personas esperando turno para ser vacunadas. El esquema consta de tres dosis, separadas por al menos 15 días entre cada una. Debe ser aplicada al menos tres meses después de que la persona recibió la última dosis antiCOVID.

Las personas interesadas deben acudir con la siguiente documentación: copia de credencial del INE, copia de CURP, y haberse registrado previamente en la página de internet: mivacuna.salud.gob.mx

En lo que respecta a la vacuna contra la Influenza, el llamado es principalmente a quienes se encuentran dentro de los grupos de riesgo como personas mayores de 60 años, niñas y niños de seis a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y quienes tienen entre cinco y 59 años con factores de riesgo como inmunosupresión, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y cáncer.

Es importante destacar que la vacunación es el método más eficaz para prevenir y evitar cuadros graves tanto de la enfermedad por COVID-19 como por Influenza.