Injusto que 'los ilusionen, que trabajen y que después ya no tengan el contrato'

Coincidente con la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), hay unos nueve trabajadores de la salud (entre personal médico y de enfermería) que pese a que ya se habían presentado a trabajar en las unidades médicas, fueron llamados por las autoridades locales para decirles que no había sido autorizado su contrato Insabi.

Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en la región Lagunera de Durango dijo que algunos de ellos empezaron a trabajar desde el primero de abril de este año. Uno de los centros laborales es el Hospital General de Gómez Palacio.

“Yo tengo la información por parte de los mismos compañeros que no han firmado ningún contrato pero que sí empezaron a trabajar. Aquí la verdad lo injusto es que se les convoque, los ilusionen, que trabajen y que después ya no tienen la aceptación, el contrato”, apuntó. La líder sindical indicó que después de que recibieron dicha notificación, las personas ya no se presentaron a trabajar y que ahora están buscando que se les pague por los días laborados.

La semana pasada, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal estuvo en La Laguna para anunciar el Rescate del sistema estatal de salud 2023-2028. Dio a conocer que se habían formalizado 770 contratos del Insabi en todo el estado y que de ellos, 325 habían sido para la Comarca Lagunera, entre personal de enfermería, médicos generales y especialistas.

Zapata Morales dijo que con la extinción del Insabi hay incertidumbre pues hasta ahora no hay información oficial por parte de las autoridades de salud estatales ni locales hacia las y los trabajadores con contratos Insabi. “Realmente no sabemos oficialmente nada, no se ha expresado ningún comunicado para notificar a los compañeros que están laborando ya”, expuso. La secretaria dijo que estarán pendientes a la posible participación que pudiera tener el estado de Durango en el IMSS-Bienestar así como a las reglas de operación, sobre todo para garantizar que no se vulneren los derechos laborales que actualmente tiene la base trabajadora.

“Hasta ahorita no tenemos nada oficial por parte de las autoridades estatales, yo no puedo aventurarme a confirmar algo que todavía no lo tenemos, pero que sí hay posibilidad de que pase, sí la hay, nosotros estaremos al pendiente y más con nuestros compañeros agremiados, dándoles la seguridad y la tranquilidad de que aunque este programa esté en Durango, van a seguir con sus mismas garantías y derechos laborales”, precisó.

INCONFORMES CON MECÁNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Por otro lado, Zapata Morales aseguró que en su momento, la asignación de contratos Insabi iba dirigida principalmente a los contratos estatales, lo cual no fue así. “Porque fueron unos cuantos que se beneficiaron con ese contrato Insabi, claro está que primero se cubría a la gente de adentro que son nuestros compañeros con contratos estatales y posteriormente si quedaban recursos, se pudiera dar también el beneficio a los familiares de nuestros compañeros trabajadores porque todos están esperando una oportunidad. Lamentablemente la asignación de esos contratos no fue así, aquí la verdad todos metieron mano”, expresó.

Comentó que se está abordando el tema con las autoridades estatales pues si bien, el Sindicato no maneja los contratos, sí puede llegar a acuerdos para beneficiar a los compañeros agremiados. Aclaró que en el registro para aspirar a un puesto de trabajo “nadie mete mano” y que posteriormente, la selección la hicieron las autoridades locales. Dijo que hay mucha molestia por la forma en la que se entregaron los contratos y que ya lo manifestaron a Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango.