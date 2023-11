Ingrid Coronado revela que estuvo en bancarrota tras separarse de Fernando del Solar

La actriz Ingrid Coronado reveló que estuvo en bancarrota después de su polémico divorcio con Fernando del Solar.

Fue durante un par de conferencias que Ingrid Coronado contó los diversos momentos que vivió a lo largo de su vida, desde su carrera profesional, hasta su polémica separación con el también conductor, Fernando del Solar.

A pesar de que Coronado ha tratado de manejar este último tema con total cautela, sí ha hablado sobre los múltiples ataques que sufrió tras separarse de Fernando, ya que, como se recordará, se dio en medio de la batalla contra el cáncer que el conductor tenía.

Tras esto, Ingrid contó que, debido a esta polémica, las televisoras no le daban trabajo en ese momento, por lo que estuvo en bancarrota por un tiempo.

"Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible?, si a mí la abundancia me perseguía, según yo era la consentida de todos", dijo la conductora, recordando aquel momento donde fue duramente criticada por 'haber abandonado' a Fernando durante su enfermedad.

Por otro lado, ya en entrevista con el programa de Sale el Sol, contó que fue debido a esto que nunca se guardó nada de su relación con Fernando, comprobando, en algunas ocasiones, que su versión era la verdadera.

“Yo no me esperé a que no estuviera, yo lo hice desde el principio, lo que pasa es que nadie me creyó, ahí es donde está la diferencia, ahora que ven lo que he hecho con mi vida, ahora que ven como he enfocado no solamente mi trabajo, y mi área profesional a dar este tipo de contenido y cuando han visto quién soy yo, y cuando ha sido necesario lo he demostrado incluso con documentos, es cuando he empezado a recuperar mi credibilidad”, sostuvo.