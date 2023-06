'Influencers' de ¡QueParió! denuncian presunta infidelidad y violencia en su relación

Luego de que los influencer "Ron Roneos" y "La niña fresa" finalizaran su relación, ambos dieron sus versiones por medio de redes sociales, donde acusaron de violencia física y psicológica mientras estaban juntos.

Por medio de TikTok, el director de ¡QueParió! compartió un par de videos donde mostró cómo su expareja le rompió las cosas de su casa y, según él, lo chantajeaba para evitar que terminaran.

"Llevo meses sufriendo violencia en el noviazgo. Así reacciona la Niña Fresa cuando intento terminarla", se lee en la descripción del primer video con varios objetos tirados al suelo, entre ello tres placas de YouTube.

Aunado a ello, expresó: "Lleva meses chantajeándome con denunciarme falsamente con videos de nuestras discusiones sacadas de contexto y autolesionándose si la termino".

Asimismo, aseguró que "me debe mucho dinero y se quiere robar a mi perro".

En un segundo video se observa a "La niña fresa" robar el perro de "Ron Roneos", quien pide que no se lo lleve.

"Hace unos meses me regaló a mi perro (con mi propia tarjeta de crédito que todavía adeuda) y lo ha estado usando como objeto de chantaje para amenazarme con quitármelo porque sabe que lo amo".

"Mi psicóloga me ayudó a sobrellevar la crisis", añadió.

¿Qué dijo "La niña fresa" tras videos de "Ron Roneos"?

Mariana Grimaldi, conocida como "La niña fresa" dio su versión de los hechos y aseguró que el influencer estaba mintiendo, pues en realidad ella es la víctima de la violencia que se vivió en la relación.

"Tu y yo sabemos lo que me hacías a mi, sigue mintiendo a tus seguidores, a tus amigos, tus familiares, etc. No se puede tapar el sol con un dedo, si es necesario no me va a quedar de otra que desmentirte. Espero que sea el último video que tenga que subir. (al final pude hacerlo en un solo video, lo siento por el editor) Yo solo quiero que mis cosas y mi perro regresen a mi sanamente; espero no tener que llegar a más", manifestó.

Finalmente, aseguró que no salía de esta relación debido a que él también era su manager, por lo cual, ella pensaba que si terminaban se iba a quedar sin trabajo, campañas y contenido para sus redes sociales.