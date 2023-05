Incrementa hasta un 40 % flujo de indocumentados en Casa del Migrante

Ante el término de la regla sanitaria Título 42 en Estados Unidos, el porcentaje de personas que arriban a la Casa del Migrante ha incrementado hasta un 40 %, al pasar de cien a más de 140 migrantes.

El director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, recordó que desde hace tres años, ante la implementación de este título, Estados Unidos evitaba las solicitudes de asilo por motivo de la pandemia COVID-19.

Resaltó que era debido a la inmediatez con que eran deportados los migrantes, que no se realizaban estos procedimientos, situación que ya se podrá reactivar de nuevo.

Alberto Xicoténcatl destacó que se estima que miles de personas se quedaron sin tramitar una solicitud de asilo durante este periodo.

“No es como la gente llegue y ya pueda obtenerla, pues se seguirá manteniendo la plataforma para hacer las citas y trámites. Realmente no significa que la frontera se vaya abrir, pero lamentablemente la gente tiene esa idea de que al levantarlo ya podrán ingresar sin problemas”, indicó.

Destacó que lo anterior ha provocado que un gran número de personas lleguen a la frontera en Coahuila, al pensar que ésta estará abierta.

Señaló que al menos en la Casa del Migrante, este porcentaje se ha incrementado hasta un 40 %.

“El problema es que el número aumenta, pero no es el mismo número de salida en la frontera y se siguen concentrando las personas y donde se encuentran ya están saturados los sitios, lo cual es un problema grave”, dijo.

Resaltó que al momento existe un operativo espejo donde las autoridades de seguridad Coahuila mantienen acciones de contención de migrantes en conjunto con la Guardia Nacional y Estados Unidos.

Destacó que se estima que lo anterior, pueda incrementar el número de violaciones a los derechos humanos, no obstante, debido a que los migrantes ya no quieren denunciar por diversos factores, ésta cifra no se reflejará.

Informó que al momento hay 140 personas en el albergue, mientras que la capacidad es de 160.

Al lugar han acudido familias enteras, así como personas solteras, en su mayoría hombres.