Inconsistencias e incongruencias

Ser congruente significa mantener

una relación lógica y coherente entre

lo que pensamos, lo que decimos

y lo que hacemos.

“Como víctima de ese asesinato verbal, ya que he sido mencionada 87 veces en el circo romano de Palacio Nacional, decidí ejercer mi derecho, y el de todas y todos a defenderme de un gobernante abusivo”, acusa Denisse Dresser. quien junto con Loret de Mola y otros tantos periodistas, son tercamente exhibidos y denostados en las mañaneras como zopilotes, hampones, pillos, corruptos, títeres, fichitas, traficantes de influencias, maiceados, malandrines.

Los discursos de odio cobran vidas. En lo que va de la administración morenista, han sido asesinados 58 periodistas, mientras el acusador reitera que “la libertad de expresión y de prensa están garantizadas”.

“La corrupción hay que barrerla de arriba abajo como las escaleras”, ofreció, y para demostrarlo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Manuel Bartlett, acusado de creación de empresas fantasmas, triangulaciones inmobiliarias, presumiblemente poseedor de una fortuna 16 veces superior a la reportada ante la Secretaría de la Función Pública.

Otro de los adalides del gobierno anticorrupción es Napoleón Gomez Urrutia, el senador que enfrenta acusaciones por una larga lista de delitos que incluyen extorsión a empresas mineras, fraude fiscal, procedencia de recursos inexplicables, lavado de dinero, y relación con el narcotráfico.

Y para ser congruente con aquello de barrer la corrupción, no podía menos que nombrar fiscal general de la República, al impecable Gertz Manero, quién según investigación periodística, es dueño de propiedades en España, en París y en Nueva York, 122 automóviles de lujo, entre otras chucherias.

¿Acaso no habrá entre los. morenistas gente capaz y sin sórdidos antecedentes? Como ya he dicho aquí, no entiendo mucho de política, pero hasta para mí queda claro que el insultador “como dice una cosa, hace la otra”.

Ante las marchas ciudadanas (en apoyo ciudadano al INE, contra los feminicidios, por falta de medicinas, las madres de los desaparecidos y un largo etcétera), en su imparable verborrea el insultador declara como si fuera una concesión personal: “Pueden hacerlo porque ahora tenemos libertad”. Se olvida que allá por el 30 de julio del 2006, su dedito decidió democráticamente: “Les propongo que permanezcamos aquí, día y noche…” Y haciendo abuso de la libertad que nos concede la democracia, bajo su liderazgo y sin que en ningún momento se le hostilizara, el pueblo bueno acampó durante cincuenta días en el corazón de esta capital, causando grave daño a comercios, hoteles y hasta a los pobres boleros que trabajaban en la zona.

Y el pez por la boca muere. Tras el huracán Otis, que dejó 46 muertos y 58 desaparecidos, además de un Acapulco en estado de coma, MALO agradece: “Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió aún con la furia del huracán Otis [...] Y no, a Acapulco no voy porque me mientan la madre. Mi gusto es [...] estar en Badiraguato para decirles que vamos a seguir ayudando, porque esa es la función de cualquier gobierno: garantizar la felicidad del pueblo”.

Perdón pacientísimo lector, lectora, yo sé que el tema descompone el ánimo, ensombrece el día y provoca retortijones. Y no, no quiero desperdiciar este espacio tan querido, ocupándome de temas tan desagradables. No quiero oírlo ni verlo; pero se cuela en la pantalla de mi teléfono, en la tele, en la radio y aparece hasta en mi sopa de letras. Conociendo las limitaciones del insultador, es muy probable que no distinga la enorme desavenencia que existe entre el país feliz, feliz, que imagina, y nuestra jodida realidad.