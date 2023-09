Importancia de los árboles y un caso de educación ambiental (II)

En una columna anterior se destacó la importancia de los árboles en la mitigación y adaptación al cambio climático, no obstante, es alarmante la desaparición de grandes superficies arbóreas alrededor del mundo. Las últimas estimaciones indican que 16 millones de hectáreas de bosques desaparecen anualmente debido principalmente a la actividad económica del hombre. Esto significa aproximadamente una tercera parte de los bosques del mundo. En un boletín de prensa del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) se dice que la deforestación en México aumentó entre 2015 y 2020 con un promedio neto anual de 127 mil 800 hectáreas.

A este ritmo dice Thomas Crowther del Instituto de Ecología de Holanda durante su estadía en la Universidad de Yale, sólo bastarán 300 años para que nos quedemos sin árboles. Pero luego lanza un mensaje de esperanza, convencido que seremos capaces de frenar este ritmo y aumentar la reforestación. Es el tiempo que nos queda, en nuestras manos está.

Hacer consciencia sobre el tema y actuar en consecuencia es un objetivo de las celebraciones del día del árbol. Lograr esto en adultos jóvenes o viejos es un reto que no siempre se cumple.

Sin embargo, rara vez dirigimos los esfuerzos de educación ambiental a los niños. Permítanme contarles una experiencia pedagógica inolvidable que tuve en el Jardín de Niños Sinfonía, ahí la amable maestra Elenita Muñoz organizaba eventos en algunas fechas de las efemérides ambientales. Fui invitado a dar una conferencia en una fecha cercana al día del árbol de manera que seleccioné ésta celebración como tema principal de la charla. Como lo había hecho en otras ocasiones, decidí plantarme frente al grupo y hablar con ellos, me senté en una de sus sillitas, previa prueba para saber que no se rompería con mi peso.

Decidí dividir la charla en dos partes: destacar la importancia de los árboles y el desencanto de la deforestación provocada por el hombre.

Para destacar la importancia de los árboles usé el enfoque de árboles mágicos con fotografías de las gigantescas secuoyas y de los fascinantes árboles riparios como el ahuehuete, el álamo y el sauce. Y el caso de la pérdida de árboles lo planteé desde la óptica de un gran Monero Ambientalista, el artista multidisciplinario Víctor Solís. seleccioné algunos cartones de su libro Ver de Monero, uno de ellos por cierto ya muy popular en las redes sociales: el del cortejo fúnebre de la fauna de un bosque que va detrás de un camión que va a vuelta de rueda pujando para llevar el cadáver de un gran árbol ya cortado en pedazos. Esta lámina causó una gran impresión en los niños, más allá de lo que yo esperaba. Se pusieron muy serios los niños y la lámina con la que terminé acabó por entristecernos: se trata de un leñador con su hacha que está a punto de dar un hachazo a un hermoso árbol en el bosque y justo detrás del leñador se encuentra la parca con su guadaña bien afilada en posición de asestar un guadañazo al leñador que ejemplifica de una manera muy clara y sintética el daño que se ocasiona el hombre mismo al destruir a los árboles.

Cuando se terminó la charla se me acercó una niña con cara muy compungida casi a punto de llorar para darme la queja de que su papá había quitado un árbol de su casa, lo único que se me ocurrió para tranquilizarla fue decirle que su papá seguramente pondría otro árbol. Aunque yo mismo no quedé satisfecho con la respuesta dada.

Fue alentador y reconfortante darse cuenta que había logrado una comunicación efectiva con los niños que no rebasaban los 3 años de edad, así lo indicaban sus actitudes y preguntas. Después se decretó la hora del desayuno y regresó la alegría y el ruido de siempre para mi propia tranquilidad.