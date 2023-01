Ibero transforma

En la X Cumbre de Líderes de América del Norte, que se llevó a cabo en México, los grandes temas en la agenda fueron pobreza, desigualdad, cambio climático, el combate al tráfico de drogas con énfasis en el fentanilo, que ha afectado a cientos de estadounidense, y la migración. Sin duda estos grandes temas prevalecen en Centroamérica y consigo el de mayor relevancia es el de Migración, cuyos componentes como la pobreza, la desigualdad, además del crimen organizado la originan.

Infaliblemente estos temas son de gran trascendencia en el marco del famoso TECMEC; evidentemente el de mayor complejidad es el de migración, tema que en los últimos días ha abarcado las 8 columnas de periódicos y noticieros sobre el Título 42, ya que el Presidente Biden anunció que se dejará de aplicar esta política que permite la deportación rápida, negando que entre a Estados Unidos cualquier persona que pueda representar un riesgo para la salud; restricción fronteriza utilizada por Donald Trump, y que utilizó mediante el tiempo de la pandemia de COVID, so pretexto para no aceptar a los solicitantes de asilo en aquel país. Esta restricción permite a los funcionarios estadounidenses a expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras.

Al anunciar de dejar esta política exhorta que miles de migrantes no sean rechazados en la frontera, lo cual ya sucedió en la frontera de Cd-Juárez-El Paso Texas, miles de personas están intentando entrar a Estados Unidos. Ante esta ola de migrantes, en su gran mayoría centroamericanos tanto las autoridades como las ONG'S mexicanas y estadounidenses se han visto rebasadas ante el incremento masivo de personas, ya que no cuentan con la infraestructura adecuada, mucho menos con mecanismos de atención y apoyo en albergues, provocando mendicidad, extorsión, deambulando para ser atendidos.

Los programas como el Titulo 42 y "Quédate en México", son políticas públicas temporales que desde su creación han generado incertidumbre, tanto en México como en Estados Unidos, y no pueden permanecer eternamente, ya que no son la solución adecuada, y que además están llenos de lagunas y de corrupción de ambos lados. Por su parte AMLO, asegura que el Plan migratorio anunciado por Biden, lo ve bien, y con esta disposición los migrantes no corren riesgos en su travesía para llegar a EUA, ya que según AMLO, será una migración centrada en el humanismo, dando seguridad de libre tránsito a migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Nicaragua, principalmente demás de la población del triángulo norte, que intentarán entrar a EUA; por lo tanto en Tapachula, Chiapas México, miles de migrantes se encuentran varados en la oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR, solicitando refugio ante las declaraciones de ambos presidentes.

Esperemos que todos los acuerdos que se discutieron en esta cumbre se cumplan y no solo queden en discurso para quedar bien.